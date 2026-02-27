小人國模型又遭破壞「機翼破碎」！園方籲家長：示範界線與分寸

▲小人國桃園機場動態飛機遭破壞。（圖／翻攝臉書／小人國）



記者柯振中／綜合報導

小人國主題樂園迷你世界設施再遭人為破壞！園方表示，「桃園機場動態飛機」模型近日再度受損，強調這並非單純設備耗損，而是涉及公共空間尊重與親子教育的重要議題。園方除啟動修復與檢討機制，也呼籲家長在陪伴孩子探索時，能示範界線與分寸，共同守護這座微縮世界。

動態飛機模型再受損 修復需長時間重製

小人國表示，迷你世界內的作品皆採傳統工法純手工打造，從比例結構、材質選擇到動態設計，均歷經長時間測試與調整。「桃園機場動態飛機」模型此次遭破壞後，並非簡單修補即可復原，而必須拆解重製與重新校準，修復期往往以月計算，甚至更久。

園方強調，這些模型不只是裝置藝術，而是高度精細的機構設計，一處損壞可能牽動整體結構與動態系統，修復難度遠超一般展示設施。

不是拍照區也非體驗區 迷你世界有明確界線

針對孩童因興奮而觸碰設施的情況，園方坦言理解孩子面對縮小城市與飛機時的好奇與探索慾望，但也直言，迷你世界並非可進入或觸摸的體驗區，更不是單純拍照裝置，而是一座微縮文化景觀。

園方指出，在公共空間中，陪伴不僅是看顧安全，更包含示範尊重他人勞動成果與理解空間界線。當孩子感受到「我好像變成巨人」的驚喜時，也正是家長引導價值觀的關鍵時刻，「真正的成長，是懂得溫柔對待世界。」

園區強化巡查 盼大眾共同守護

小人國表示，目前已啟動修復程序與內部檢討機制，並持續強化巡查與防護措施，但坦言制度管理之外，更重要的是公眾自律與教育。

園方指出，一個細節被破壞，影響的不只是當下畫面，而是下一個家庭可能無法完整欣賞的風景。也因此呼籲來園家長共同維護環境，讓這座承載許多家庭回憶的迷你世界得以完整保留。