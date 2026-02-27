　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小人國模型又遭破壞「機翼破碎」！園方籲家長：示範界線與分寸

▲▼小人國桃園機場遭破壞。（圖／翻攝臉書／小人國）

▲小人國桃園機場動態飛機遭破壞。（圖／翻攝臉書／小人國）

記者柯振中／綜合報導

小人國主題樂園迷你世界設施再遭人為破壞！園方表示，「桃園機場動態飛機」模型近日再度受損，強調這並非單純設備耗損，而是涉及公共空間尊重與親子教育的重要議題。園方除啟動修復與檢討機制，也呼籲家長在陪伴孩子探索時，能示範界線與分寸，共同守護這座微縮世界。

動態飛機模型再受損　修復需長時間重製

小人國表示，迷你世界內的作品皆採傳統工法純手工打造，從比例結構、材質選擇到動態設計，均歷經長時間測試與調整。「桃園機場動態飛機」模型此次遭破壞後，並非簡單修補即可復原，而必須拆解重製與重新校準，修復期往往以月計算，甚至更久。

園方強調，這些模型不只是裝置藝術，而是高度精細的機構設計，一處損壞可能牽動整體結構與動態系統，修復難度遠超一般展示設施。

不是拍照區也非體驗區　迷你世界有明確界線

針對孩童因興奮而觸碰設施的情況，園方坦言理解孩子面對縮小城市與飛機時的好奇與探索慾望，但也直言，迷你世界並非可進入或觸摸的體驗區，更不是單純拍照裝置，而是一座微縮文化景觀。

園方指出，在公共空間中，陪伴不僅是看顧安全，更包含示範尊重他人勞動成果與理解空間界線。當孩子感受到「我好像變成巨人」的驚喜時，也正是家長引導價值觀的關鍵時刻，「真正的成長，是懂得溫柔對待世界。」

園區強化巡查　盼大眾共同守護

小人國表示，目前已啟動修復程序與內部檢討機制，並持續強化巡查與防護措施，但坦言制度管理之外，更重要的是公眾自律與教育。

園方指出，一個細節被破壞，影響的不只是當下畫面，而是下一個家庭可能無法完整欣賞的風景。也因此呼籲來園家長共同維護環境，讓這座承載許多家庭回憶的迷你世界得以完整保留。

 
02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／陳佩琪臉書帳號突消失！
他喉嚨痛…醫夾出「2.5cm菱形骨」！ 誤吞5類異物恐穿孔
茶の魔手分店被炎上　Google顯示歇業了
中華隊吞敗　賴清德晚間發文

美籍婦人莊女（譯音）去年5月自香港轉機來台，入境桃園機場時隨身托運行李被X光機驗出夾藏第一級毒品海洛因，海關與航警人員查獲約4.237公斤，市值逾3000萬元的海洛因；莊女警訊時辯稱，是受未婚夫葉男邀約安排跨國工作面試與提供機票食宿，檢警循線揪出在台葉姓收貨人，葉男到案辯稱受託代墊1萬5千元借款給莊女，法官認定葉是國際運毒集團在台共犯，審結依共同犯運輸第一級毒品罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案還可上訴。

