林氏璧也曾被「撞人族」衝撞過！一查才知非個案：類似通報逾百件

▲女童在澀谷遭「撞人族」攻擊，林氏璧也曾碰過。（圖／翻攝臉書／日本省錢小站）



記者柯振中／綜合報導

台灣一名小女孩日前在東京澀谷十字路口遭女子蓄意衝撞，引發台日網友熱議。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（本名：孔祥琪）表示，此事並非偶發個案，日本近年確實存在被稱為「撞人男」（ぶつかり男）的社會現象，多發生在人潮擁擠的大型車站或鬧區。

林氏璧稱非單一事件 維基已有專頁紀錄

林氏璧指出，自己與妻子［小狸］過去近20年旅日期間，也曾各遭遇一次明顯刻意衝撞，對方通常快步離開，不會道歉或停留。

他查閱日文維基發現，「撞人男」作為社會現象約在2018年5月受到廣泛關注，當時一段於新宿車站拍攝的影片在X（當時為Twitter）瘋傳，畫面顯示一名男子刻意偏離行進路線，連續撞擊多名女性，引發媒體報導。

林氏璧引述統計網站的資訊稱，自2016年5月至2025年7月，類似通報已逾百件。除「撞人男」外，亦有「撞人大媽」（ぶつかりおばさん）、「衝撞女」（体当たり女）與「撞人老人」（ぶつかり老人）等稱呼，多數受害者以女性為主。

澀谷母女遭撞影片瘋傳 專挑弱勢下手

事件之所以會引起討論，是因為一名台灣母親帶著國小女兒在澀谷路口拍照時，一名藍衣長髮女子突然改變行進方向，以肩膀猛力撞擊女童並伸手推擠後離去。

影片在社群平台流傳後，引發台灣網友質疑，日本街頭是否存在刻意衝撞行為。日本網友同樣證實，當地確有「撞人族」現象，部分加害者專挑婦孺、老人等較難反擊者下手，被認為是藉由欺負弱勢宣洩壓力。