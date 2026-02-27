男師強拉女童進廁所！「胸部貼OK繃」竟辯衛教　法官怒打臉重判

▲男導師向女學童猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某學校一名男導師，藉口女學生不喜歡穿內衣，不顧她搖頭拒絕，強行將其拉進身障廁所內，要求掀開上衣後，以OK繃貼在其胸部上，辯稱是健康教育，一審依對未滿14歲女子強制猥褻罪判處1年徒刑，可易科罰金，經上訴2審改判應執行有期徒刑4年6月；女童及父母另提民事求償，彰化地院審理後，判決男師應賠償女童30萬元、父母各6萬元。

依據判決書，男師時任導師，明知女童年幼無知，對性觀念尚未形成，竟利用下課或打掃時間，多次對女童做出不當環抱等舉動，利用她在打掃身障廁所時，強行將她拉進廁所內。女童搖頭表示不願意，男師卻拉得更用力，甚至在女童手腕上留下紅痕。進到廁所後關上門，從口袋拿出OK繃，分別貼在女童的胸部，還威脅不可以告訴任何人，甚至因為女童回家告訴家人，竟罰她一個星期不准下課、罰抄課文。

女童事後向同學透露穿內衣的原因就是「不想再讓老師摸到胸部」，同學也跟著開始穿內衣，全案才因此曝光。學校性別平等教育委員會調查時，女童詳細陳述受害經過，檢警隨後展開偵辦。

▲男導師罰女童寫作業。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

在法院審理過程中，男師辯稱是因為女童反應夏季悶熱、不喜歡穿內衣，當時有徵得女童點頭同意後，才在廁所幫她貼OK繃，期間短暫、並沒有直接觸到胸部，是出於關心及教育目的，並沒有猥褻犯意。還自稱患有亞斯伯格症又領有身障手冊，不認為自己是男性或女性，希望兼顧教師、父親、母親角色，絕無猥褻意圖。

法院審理，身為男導師本應知道身體接觸要有分寸。如果女童真的因為發育問題需要協助，也應該告知家長或交由校內女性職員處理，而不是把其他學生趕出廁所，單獨將女童留在廁所內觸摸胸部。案經刑事一審認定黃男違反女童意願，構成強制猥褻罪，一審判決1年徒刑，可易科罰金撤銷，改判處應執行有期徒刑4年6月。

民事部分，女童及父母向彰化地方法院請求損害賠償，女童主張身體權及貞操權受侵害，求償100萬元；父母主張監護權受侵害，各求償50萬元。法官審酌女童身心發展受嚴重影響，但考量男師已遭學校解聘、目前無工作、名下存款僅百餘元，判決應賠償女童30萬元、父母各6萬元，共計42萬元，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，



保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。

