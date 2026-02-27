　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆外姪在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

▲▼內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部長劉世芳遭爆其外甥顏文群在中國經商投資，更曾接受外甥的政治獻金。對此，國民黨團提出3點質疑，並指出，「雙標政客別神隱！劉世芳親屬賺紅錢、陸配受清算？」，劉世芳請出來面對，不要躲在次長馬士元後面，把下屬公務員當作擋箭牌。

國民黨團表示，近期媒體爆料，標榜「抗中保台」大旗的內政部長劉世芳，親屬竟被爆出在大陸經商「賺紅錢」，甚至曾提供政治獻金給劉世芳。這讓人不禁要問，為什麼民進黨大官家屬賺錢是「兩岸交流」，陸配想在台灣安居樂業就是「國安威脅」？

國民黨團點出3大疑點，要求劉世芳別想冷處理，1. 清算陸配，毫不手軟。內政部近期對陸配身分取得、權益審查百般刁難。劉部長口口聲聲國安至上，卻無視陸配家庭在台灣的貢獻，這不是歧視，什麼才是歧視？2. 親屬賺紅錢，政治獻金照收。如果「抗中」是民進黨的唯一神主牌，那劉部長面對親屬與對岸的商業往來，甚至是入袋的政治獻金，為何至今噤聲、神隱、不敢出來解釋，難道這又是所謂的「綠能你不能」？

3. 部長出事、次長擋箭。面對社會質疑，劉部長不親自解釋，卻派內政部次長馬士元出面代打。這是堂堂內政部長應有的擔當嗎？還是因為心虛，只能讓下屬來幫你的家務事背書？

國民黨團表示，他們堅決反對任何形式的「抹紅雙標」。如果劉世芳無法解釋清楚自家的金流與立場，就請停止對陸配的政治霸凌。「法律不該為權貴服務，更不該成為政客清算特定族群的工具！」請劉世芳立刻現身，給全台灣人民、也給所有受委屈的陸配家庭一個交代。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電器公會理事長：2類家電一定漲價！
火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩
大谷翔平怪力秀！28次揮棒炸11轟　3萬球迷直擊「異次元」威
台積電最大客戶正式換人！　蘋果被擠下神壇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭爆外姪在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

李四川捲惡霸弟爭議　議員小雞幫發聲：抹黑手法越來越粗糙

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被攻擊

幕後／藍擋軍購「疑美論」發酵　韓國瑜盧秀燕接連出手挽劣勢

引台語詩作談228　鄭麗君：不斷還原真相才能保證不再發生

港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

遭爆外姪在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

李四川捲惡霸弟爭議　議員小雞幫發聲：抹黑手法越來越粗糙

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被攻擊

幕後／藍擋軍購「疑美論」發酵　韓國瑜盧秀燕接連出手挽劣勢

引台語詩作談228　鄭麗君：不斷還原真相才能保證不再發生

港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

他喉嚨痛…醫夾出「2.5cm菱形骨」！ 誤吞5類異物恐穿孔

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

雅加達亞青擊劍捷報！男子銳劍奪金、女子鈍劍摘銀　中華隊收一金一銀

男師強拉女童進廁所！「胸部貼OK繃」竟辯衛教　法官怒打臉重判

火腿日本一隊友重逢！中田翔驚大谷翔平進化「不是一般選手」

大巨蛋熱血炸裂！麥當勞「萬人波浪舞＋金色彩帶」應援中華隊　戰績聯動折扣再加碼

孫易磊挨強襲球傷勢無礙！有望扛中華隊「拆彈任務」

林氏璧也曾被「撞人族」衝撞過！一查才知非個案：類似通報逾百件

東勢120斤新丁粄盛大登場 踩街活動嗨到最高點

遭爆外姪在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

香蕉遇「聽障外送員」　暖比手語道謝...送新年祝福！

政治熱門新聞

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

陳光復腦壓仍高　恐進行第2次開顱減壓手術

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

鄭麗文嘉市團拜　將徵召翁壽良選市長

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症

轟228是「政府貪腐無能」！　鄭麗文：國民黨要保台才對得起英靈

更多熱門

相關新聞

港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

親中國的香港媒體今（27日）報導稱，內政部長劉世芳的外甥在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦也表示，正在依法依規查處相關問題。對此，民進黨中國部回應，本案是典型的跨國鎮壓，予以嚴厲譴責，並且將全力配合行政部門的因應作為，保護國人的合法權益不受威脅。

港媒指劉世芳外甥賺紅錢　陸委會譴責

港媒指劉世芳外甥賺紅錢　陸委會譴責

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

快訊／港媒稱劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　國台辦：正查處相關問題

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」

港媒指劉世芳外甥在大陸「賺紅錢」

藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

藍優先法案出爐！「晶片國安法」防台積電外移　刪兄弟姊妹特留分

關鍵字：

經商政治獻金劉世芳國民黨團

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面