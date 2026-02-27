遭爆外姪在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

內政部長劉世芳遭爆其外甥顏文群在中國經商投資，更曾接受外甥的政治獻金。對此，國民黨團提出3點質疑，並指出，「雙標政客別神隱！劉世芳親屬賺紅錢、陸配受清算？」，劉世芳請出來面對，不要躲在次長馬士元後面，把下屬公務員當作擋箭牌。

國民黨團表示，近期媒體爆料，標榜「抗中保台」大旗的內政部長劉世芳，親屬竟被爆出在大陸經商「賺紅錢」，甚至曾提供政治獻金給劉世芳。這讓人不禁要問，為什麼民進黨大官家屬賺錢是「兩岸交流」，陸配想在台灣安居樂業就是「國安威脅」？

國民黨團點出3大疑點，要求劉世芳別想冷處理，1. 清算陸配，毫不手軟。內政部近期對陸配身分取得、權益審查百般刁難。劉部長口口聲聲國安至上，卻無視陸配家庭在台灣的貢獻，這不是歧視，什麼才是歧視？2. 親屬賺紅錢，政治獻金照收。如果「抗中」是民進黨的唯一神主牌，那劉部長面對親屬與對岸的商業往來，甚至是入袋的政治獻金，為何至今噤聲、神隱、不敢出來解釋，難道這又是所謂的「綠能你不能」？

3. 部長出事、次長擋箭。面對社會質疑，劉部長不親自解釋，卻派內政部次長馬士元出面代打。這是堂堂內政部長應有的擔當嗎？還是因為心虛，只能讓下屬來幫你的家務事背書？

國民黨團表示，他們堅決反對任何形式的「抹紅雙標」。如果劉世芳無法解釋清楚自家的金流與立場，就請停止對陸配的政治霸凌。「法律不該為權貴服務，更不該成為政客清算特定族群的工具！」請劉世芳立刻現身，給全台灣人民、也給所有受委屈的陸配家庭一個交代。