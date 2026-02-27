下田挖馬鈴薯！　斗南春日農村體驗登場

▲斗南鎮長沈暉勛表示，感謝張麗善縣長的支持，活動以斗南在地特產「馬鈴薯」為主題，規劃豐富的系列活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為推廣在地農產並展現產地魅力，斗南鎮公所將於3月7日上午10時至下午4時，在他里霧埤公園舉辦馬鈴薯主題活動，現場除規劃採收體驗、料理試吃與互動關卡，也安排舞台表演與親子手作，讓民眾在春日戶外氛圍中，從泥土氣息到料理香味，一次感受農村日常與產地文化。

鎮長沈暉勛表示，斗南長年為馬鈴薯重要產地，農民依節氣耕作、循季採收，形成地方獨特農業節奏，此次活動以「大薯小薯非你莫薯」為主題，透過實際體驗讓民眾理解農作歷程，也希望讓更多人認識農產品從產地到餐桌的過程。他也感謝張麗善支持地方產業推廣，使活動得以整合農業、觀光與親子休閒元素，呈現農村多面向樣貌。

活動最大亮點之一，是開放民眾分梯次參加的田間採收體驗，參與者可攜帶工具下田挖掘馬鈴薯，在鬆軟泥土間翻找作物，親身感受農民收成時的節奏與勞動感。主辦單位規劃三個時段進行，每梯次開始前開放報到，讓參與者能在安全管理下體驗農事，同時維持活動秩序。

除了田園體驗，現場也設置料理試吃區，提供以馬鈴薯製作的多樣食品，包括薯條、薯餅與可樂餅，以及社區製作的馬鈴薯圓甜湯，呈現農產加工的多元可能。另一側的手作區則安排徽章DIY活動，民眾可挑選圖案壓製紀念徽章，作為參與活動的紀錄。整體體驗採分時段進行，讓現場人流維持流暢。

園區同時規劃互動闖關遊戲，將農產知識轉化為趣味挑戰關卡，參與者完成任務可集章兌換紀念品並取得抽獎資格，抽獎品項包含腳踏車、折疊購物車與行動電源等日常用品。主辦單位指出，透過遊戲化設計，可讓不同年齡層在參與中理解農業知識，也讓活動兼具娛樂與教育性質。

舞台區則安排魔術、泡泡秀、樂團演出與社區舞蹈團接力登場，搭配造型人偶穿梭人群互動，使整體氛圍更顯活潑。主辦單位表示，希望藉由多元形式呈現農村文化，不僅吸引親子族群，也讓外地民眾透過活動走入產地，理解地方農業的價值與日常。