巷弄樹叢驚見蜷縮身影　斗六失智婦走失10小時獲救

▲失智婦人被發現時蜷縮坐在樹叢，所幸意識清楚無外傷。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局斗六派出所日前接獲失智婦人走失，家屬報案指出，一覺醒來人已不見，手機也沒帶在身邊，擔心她迷途發生危險，情急之下趕緊向警方求助。警方一路追著監視器畫面、逐巷搜索，整整10個小時不放棄，終於在傍晚時分，於偏僻巷道樹叢旁找到人，讓這場驚魂記畫下平安句點。

家屬向警方表示，妻子平時生活規律，幾乎不曾獨自外出，當天清晨天色仍暗，卻發現她已經離家，屋內空蕩蕩，讓人瞬間慌了手腳。接獲報案後，斗六派出所立即啟動緊急協尋機制，由巡佐王文君率警員黃芷琳、李卓君、張中彥分工行動，一邊安撫家屬情緒，一邊調閱周邊監視器畫面，同步通報鄰近單位協助留意。

婦人上午7時左右出現在斗六市區巷口，步伐緩慢、神情茫然，獨自沿著道路漫無目的前行，沒有搭乘任何交通工具，行蹤難以掌握。警方只能憑著零星線索，沿著她可能行走的方向，一條街、一條巷耐心搜尋，烈日下反覆巡查，不放過任何角落。

時間一分一秒流逝，直到傍晚5時許，警方終於在市區一處偏僻巷道旁的樹叢內，發現熟悉身影。婦人蜷縮在樹蔭下休息，神情疲憊但意識清楚，身上沒有明顯外傷。警方立刻上前關懷確認身分，並第一時間通知家屬到場。家人看到失蹤多時的妻子平安無恙，情緒潰堤，頻頻向警方道謝，現場氣氛令人鼻酸。

斗六分局也藉此提醒，家中若有失智或容易走失的長輩，可協助配戴防走失手環、愛心手鍊或定位設備，關鍵時刻能加快協尋速度。警方強調，未來將持續透過即時通報與跨單位合作，全力守護市民安全，讓每一個迷途的身影，都能找到回家的路。