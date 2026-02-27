　
地方 地方焦點

巷弄樹叢驚見蜷縮身影　斗六失智婦走失10小時獲救

▲失智婦人被發現時蜷縮坐在樹叢，所幸意識清楚無外傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲失智婦人被發現時蜷縮坐在樹叢，所幸意識清楚無外傷。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局斗六派出所日前接獲失智婦人走失，家屬報案指出，一覺醒來人已不見，手機也沒帶在身邊，擔心她迷途發生危險，情急之下趕緊向警方求助。警方一路追著監視器畫面、逐巷搜索，整整10個小時不放棄，終於在傍晚時分，於偏僻巷道樹叢旁找到人，讓這場驚魂記畫下平安句點。

家屬向警方表示，妻子平時生活規律，幾乎不曾獨自外出，當天清晨天色仍暗，卻發現她已經離家，屋內空蕩蕩，讓人瞬間慌了手腳。接獲報案後，斗六派出所立即啟動緊急協尋機制，由巡佐王文君率警員黃芷琳、李卓君、張中彥分工行動，一邊安撫家屬情緒，一邊調閱周邊監視器畫面，同步通報鄰近單位協助留意。

婦人上午7時左右出現在斗六市區巷口，步伐緩慢、神情茫然，獨自沿著道路漫無目的前行，沒有搭乘任何交通工具，行蹤難以掌握。警方只能憑著零星線索，沿著她可能行走的方向，一條街、一條巷耐心搜尋，烈日下反覆巡查，不放過任何角落。

時間一分一秒流逝，直到傍晚5時許，警方終於在市區一處偏僻巷道旁的樹叢內，發現熟悉身影。婦人蜷縮在樹蔭下休息，神情疲憊但意識清楚，身上沒有明顯外傷。警方立刻上前關懷確認身分，並第一時間通知家屬到場。家人看到失蹤多時的妻子平安無恙，情緒潰堤，頻頻向警方道謝，現場氣氛令人鼻酸。

斗六分局也藉此提醒，家中若有失智或容易走失的長輩，可協助配戴防走失手環、愛心手鍊或定位設備，關鍵時刻能加快協尋速度。警方強調，未來將持續透過即時通報與跨單位合作，全力守護市民安全，讓每一個迷途的身影，都能找到回家的路。

▲失智婦人被發現時蜷縮坐在樹叢，所幸意識清楚無外傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雲林「天使女學生」現身　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身　校方記功表揚

近日社群平台流傳一段暖心影片，一名男子神情恍惚站在雲林北港街頭，不僅鞋子掉落，褲子也滑落至膝蓋，處境十分狼狽。巨人高中三年級女學生吳姍霓見狀，毫不猶豫地上前蹲下，細心地幫老翁整理衣褲並穿好鞋子，這幕畫面被路人拍下分享，萬名網友盛讚她是「天使女學生」。吳姍霓今（26）日受訪時靦腆表示，「當下沒多想，只想著他需要幫忙。」校方也在朝會上公開表揚。

山友回顧穿紅衣　助警溪頭搜尋獲失聯婦

山友回顧穿紅衣　助警溪頭搜尋獲失聯婦

老公走失妻攔警車求援　警調監視器迅速找回

老公走失妻攔警車求援　警調監視器迅速找回

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

春節前急尋親人　金門警助團圓

春節前急尋親人　金門警助團圓

失智走失斗六派出所協尋防走失手環

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

