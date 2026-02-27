　
社會焦點

台北二寶爸偷吃美女直播主　變身男優「激戰」全程實況放送

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲人夫與女實況主辯稱直播內容只是「表演」，法官不採信。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台北一名人妻小梅與丈夫阿國（皆化名）結婚多年，育有兩名未成年子女，原本家庭生活平穩。不料她在2024年9月發現丈夫與一名成人平台女直播主小圓（化名）往來密切，兩人不僅私下頻繁傳訊互訴愛意，甚至還在直播平台上公開上演親密行為。小梅認為配偶權遭嚴重侵害，憤而提告求償70萬元。法院審理後，認定兩人行為已逾越一般朋友分際，構成侵害配偶權，判兩被告連帶賠償30萬元。

傳愛意訊息　直播畫面成關鍵證據

判決指出，小梅與阿國於2015年登記結婚，婚姻關係持續至2025年3月經法院調解離婚。小梅主張，丈夫在婚姻存續期間與小圓密切交往，雙方訊息內容多次出現「愛你」、「超級愛妳」、「吻你千百遍也不厭倦」等情話，甚至提及「如果今生不能做夫妻，就談一輩子戀愛」等語句，顯示雙方關係早已超出一般朋友界線。

此外，小梅也提出兩人於2024年底在女方租屋處透過成人直播平台進行親密互動的畫面截圖作為證據。畫面顯示雙方衣著暴露並有親密互動。法院認為，縱使未必能完全證明實際發生性行為，但此類高度親密行為，依一般社會通念，已足以破壞婚姻信賴基礎。

辯稱只是「表演」　法官不採信

兩名被告辯稱，對話僅為分享歌詞，直播內容則為吸引觀眾的專業演出，並無真實性行為。然而法院指出，從整體訊息內容與互動頻率觀察，雙方情感依附明顯，且小圓明知阿國已婚仍與其發展關係，已構成侵害配偶權。

法院表示，配偶間負有互守誠實義務，若一方破壞婚姻共同生活的圓滿與安全，即屬侵害他方身分法益。本案中兩人互動已超出社會一般容忍範圍，情節屬重大。

求償70萬遭酌減　判賠30萬並計息

關於賠償金額，法院審酌婚姻年數、雙方育有子女、侵害行為態樣及密切程度，以及雙方經濟狀況與已離婚事實，認為70萬元金額偏高，酌減為30萬元。兩名被告須連帶給付，並自起訴狀送達翌日起按年息5%計算利息。判決可假執行，但被告若提供30萬元擔保，得免為假執行，全案仍可上訴。

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

電器公會理事長：2類家電一定漲價！
火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩
大谷翔平怪力秀！28次揮棒炸11轟　3萬球迷直擊「異次元」威
台積電最大客戶正式換人！　蘋果被擠下神壇

