百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

▲西螺東市場修繕工程啟動，老建築將重現歷史風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林歷史場域再啟修復新頁，已有百年市集脈絡的西螺東市場，正式動工整建。這座源自清領時期渡船商旅聚集而形成的傳統市集，不僅見證西螺商業發展軌跡，也承載地方生活記憶。隨著建物老化出現滲水與牆面剝落，公所申請修繕補助獲核定660萬元，盼在保存歷史紋理的同時活化再利用，為老街注入新動能。

西螺東市場的形成可追溯至清代，當時因鄰近渡船頭驛站，南來北往商旅匯聚於市後街一帶，逐漸發展成市集雛形。早年並無「市場」一詞，居民多以「菜市仔」或「市仔頭」稱呼；直到日治時期街市制度整備後，名稱才逐漸定型。

根據昭和10年（1935年）都市計畫圖顯示，當時市場為E字型平面格局，推測為竹棚通廊式結構，以竹筒搭架並以簡易支柱固定，類似早期大型批發市集形態。戰後才逐漸改建為磚木建築，形塑今日輪廓。

考量其歷史文化價值，前身為交通部觀光局於2010年核定觀光旗艦計畫補助，其中即包含修復「歷史建築西螺東市場」，使老建築得以保存原牆面與木夾層店鋪特色，並將廣場規劃為休憩與小型展演空間，讓古蹟融入生活場景，也帶動鄰近延平老街**觀光人潮。

不過近年例行檢查發現建築本體逐漸出現漏水、油漆剝落等狀況，維護需求迫切。公所於去年向文化部文化資產局申請修繕計畫，最終獲核定總經費660萬元，其中406萬元為中央補助、254萬元由地方自籌，工程已於今年2月26日開工。

地方指出，修復工程除針對結構與外觀進行整建，也將同步規劃招商與文化利用方向，希望引入青年創業、文創展售與地方品牌進駐，使老市場從歷史建築轉型為文化產業據點，串聯周邊街區商機，讓百年市集在保留記憶的同時，重新成為地方生活與觀光的核心節點。

▲西螺東市場修繕工程啟動，西螺鎮長廖秋萍、立法委員劉建國與多位民代一同見證老建築將重現歷史風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）