　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

▲西螺東市場修繕工程啟動，老建築將重現歷史風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺東市場修繕工程啟動，老建築將重現歷史風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林歷史場域再啟修復新頁，已有百年市集脈絡的西螺東市場，正式動工整建。這座源自清領時期渡船商旅聚集而形成的傳統市集，不僅見證西螺商業發展軌跡，也承載地方生活記憶。隨著建物老化出現滲水與牆面剝落，公所申請修繕補助獲核定660萬元，盼在保存歷史紋理的同時活化再利用，為老街注入新動能。

西螺東市場的形成可追溯至清代，當時因鄰近渡船頭驛站，南來北往商旅匯聚於市後街一帶，逐漸發展成市集雛形。早年並無「市場」一詞，居民多以「菜市仔」或「市仔頭」稱呼；直到日治時期街市制度整備後，名稱才逐漸定型。

根據昭和10年（1935年）都市計畫圖顯示，當時市場為E字型平面格局，推測為竹棚通廊式結構，以竹筒搭架並以簡易支柱固定，類似早期大型批發市集形態。戰後才逐漸改建為磚木建築，形塑今日輪廓。

考量其歷史文化價值，前身為交通部觀光局於2010年核定觀光旗艦計畫補助，其中即包含修復「歷史建築西螺東市場」，使老建築得以保存原牆面與木夾層店鋪特色，並將廣場規劃為休憩與小型展演空間，讓古蹟融入生活場景，也帶動鄰近延平老街**觀光人潮。

不過近年例行檢查發現建築本體逐漸出現漏水、油漆剝落等狀況，維護需求迫切。公所於去年向文化部文化資產局申請修繕計畫，最終獲核定總經費660萬元，其中406萬元為中央補助、254萬元由地方自籌，工程已於今年2月26日開工。

地方指出，修復工程除針對結構與外觀進行整建，也將同步規劃招商與文化利用方向，希望引入青年創業、文創展售與地方品牌進駐，使老市場從歷史建築轉型為文化產業據點，串聯周邊街區商機，讓百年市集在保留記憶的同時，重新成為地方生活與觀光的核心節點。

▲西螺東市場修繕工程啟動，老建築將重現歷史風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺東市場修繕工程啟動，西螺鎮長廖秋萍、立法委員劉建國與多位民代一同見證老建築將重現歷史風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電器公會理事長：2類家電一定漲價！
火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩
大谷翔平怪力秀！28次揮棒炸11轟　3萬球迷直擊「異次元」威
台積電最大客戶正式換人！　蘋果被擠下神壇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東勢120斤新丁粄盛大登場 踩街活動嗨到最高點

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

2026桃園魯冰花季開幕　張善政邀請民眾龍潭賞花

走進嘉義金黃花海　潮風鈴黃花瘋音樂市集3／7～3／8盛大開幕

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

芒果、柚子、桔子入燈　台南小提燈帶動商圈買氣

豐里警走進馬當部落文化健康站　扎根反詐與交通安全觀念

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

東勢120斤新丁粄盛大登場 踩街活動嗨到最高點

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

2026桃園魯冰花季開幕　張善政邀請民眾龍潭賞花

走進嘉義金黃花海　潮風鈴黃花瘋音樂市集3／7～3／8盛大開幕

台東大學人文學院與泰國法政大學創新學院簽署MOU

芒果、柚子、桔子入燈　台南小提燈帶動商圈買氣

豐里警走進馬當部落文化健康站　扎根反詐與交通安全觀念

他喉嚨痛…醫夾出「2.5cm菱形骨」！ 誤吞5類異物恐穿孔

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

雅加達亞青擊劍捷報！男子銳劍奪金、女子鈍劍摘銀　中華隊收一金一銀

男師強拉女童進廁所！「胸部貼OK繃」竟辯衛教　法官怒打臉重判

火腿日本一隊友重逢！中田翔驚大谷翔平進化「不是一般選手」

大巨蛋熱血炸裂！麥當勞「萬人波浪舞＋金色彩帶」應援中華隊　戰績聯動折扣再加碼

孫易磊挨強襲球傷勢無礙！有望扛中華隊「拆彈任務」

林氏璧也曾被「撞人族」衝撞過！一查才知非個案：類似通報逾百件

東勢120斤新丁粄盛大登場 踩街活動嗨到最高點

遭爆外姪在陸經商收政治獻金　藍黨團提3質疑要劉世芳出來面對

【路過也有事】足球發球「擊落」路過海鷗　球員場上緊急CPR救活牠

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛宣導住警器守護鄉親安全

更多熱門

相關新聞

百年老屋成為時尚新舞台

百年老屋成為時尚新舞台

農曆年走進大稻埕，熟悉的畫面沒有消失。人潮、南北貨香氣、年節採買的節奏依舊存在。但如果把腳步放慢，會發現這條百年老街，正在悄悄換一種被觀看的方式。

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

雲林莿桐老宿舍新風貌　連結校園與社區

雲林莿桐老宿舍新風貌　連結校園與社區

雲林打造「斗六文化園區」串聯歷史記憶

雲林打造「斗六文化園區」串聯歷史記憶

曼谷50m深天坑「持續灌水泥」填坑！

曼谷50m深天坑「持續灌水泥」填坑！

關鍵字：

西螺東市場歷史建築雲林文化修復工程百年市集

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面