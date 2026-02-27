驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

記者陸運陞／新北報導

新北市八里區今天（27日）下午3時許，中山路二段、商港路口發生一起驚悚的死亡車禍，一輛準備前往台北港的曳引車，行經事故地點，綠燈起步時與機車發生碰撞，而騎車的越南籍女大生，遭捲入車底當場輾斃，警方到場，立即拉起封鎖線，進一步釐清肇事原因。

▲北上遊玩的越南籍女大生，與曳引車發生碰撞，捲入車底當場輾斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，不幸往生的22歲范姓女子，是越南籍來台交換學生，就讀台中市某大學，趁228連續假期獨自騎車北上遊玩，她今天下午抵達新北八里，騎著車沿商港路行經中山路二段路口時，等待路口燈號轉換後，與準備前往台北港卸貨的曳引車並行，雙方起步後，機車不知什麼原因與曳引車發生擦撞。

▲女大生與肇事曳引車，在路口等待綠燈起步時發生碰撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

曳引車駕駛47歲蕭男察覺發生碰撞後，隨即下車查看，發現已釀成大禍，隨即撥打110報案。警消抵達，發現范女臟器外露明顯死亡，隨即拉起封鎖線線現場採證，並調閱監視器及行車紀錄器還原當時狀況，並通知家屬來台處理後續問題，確切肇事原因，仍待警方進一步釐清。

校方表示，死者是化工與材料工程系產學班四甲學生，學校已協助處理後事，幫助家屬辦理來台簽證申請，學務長也啟動校內輔導與相關事宜。

▲不幸身亡的范女就讀台中某大學，趁連假期間騎車北上遊玩。（圖／記者陸運陞翻攝）