雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

▲東勢鄉康安路拓寬工程舉行動土典禮，各界共同見證重要建設。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府斥資6千餘萬將進行「東勢鄉康安路道路拓寬工程」於昨（26）日舉行動土典禮。雲林縣長張麗善、內政部國土管理署董建宏政務次長、立法委員張嘉郡、劉建國、國土管理署趙啟宏副組長與在地多位代表及地方村長、鄉親共同出席，見證東勢交通建設的重要里程碑。

雲林縣長張麗善縣長表示，康安路（縣道153線都市計畫段）為縣道153線銜接台78線東西向快速公路的重要路段，同時也是通往六輕工業區的主要通行道路，對東勢鄉整體交通安全與產業發展具有關鍵意義。

該路段早於1983年即劃定為15公尺寬計畫道路，惟因地方發展條件限制，長期未能完整開闢，惟隨著台78線全線通車後，車流明顯增加，尤其大型車輛往返頻繁，現況路寬僅8至13公尺，加上北環東路口轉彎半徑不足，長期存在行車風險，道路拓寬改善工程刻不容緩。

張麗善指出，本工程案由東勢鄉公所提案，再由縣府向內政部國土管理署爭取納入「111-116年度生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」，並於2024年4月獲中央核定工程總經費6,033萬2,000元；其中中央補助5,128萬2,000元，雲林縣政府出資833萬5,000元，東勢鄉公所自籌71萬5,000元，這段道路拓寬後將可嘉惠東勢鄉親，提供一條安全平整的聯外道。

立委張嘉郡表示，縣道153線康安路段的拓寬，除了縣府的努力、我們立委的經費爭取、中央的經費挹注，更有地方鄉長與公所的用心籌畫與耐心的逐戶溝通，讓地主同意配合，計畫方得以順利推動，此案是地方的凝聚力表現，未來一定能夠大大提升地方的交通條件，保障鄉親的安全。

東勢鄉長張健福表示，感謝中央、立委、縣府、公所團隊的共同合作，讓多年的努力得以實現，康安路拓寬工程正式動土；本工程範圍自富農北路起至北環東路止，全長271.53公尺，將全面拓寬為15公尺，配置雙向各2車道，兩側設置側溝，並於單側新設1.5公尺寬人行道，另新增道路照明設施9處。

工程預定於115年3月9日開工，工期200日曆天，預計2027年1月31日完工。完工後可有效改善大型車輛進出風險，提升夜間照明與整體通行安全，並提供高齡者、學童及一般用路人更安心的交通環境。 雲縣交工局表示，道路拓寬不僅是基礎建設工程，更是守護民眾生命安全的重要投資。縣府將持續與各鄉鎮市公所密切合作，穩健推動各項交通建設，逐步完善縣內交通路網，打造更安全、順暢、宜居的生活環境，為地方發展奠定長遠基礎。

▲東勢鄉康安路現況路寬不足且轉彎半徑小，拓寬後將改善大型車通行安全。（圖／記者游瓊華翻攝）