連假首日國道已72起事故　明天交通量估為平日1.2倍

▲國3南向39.8公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為228連續假期首日，高速公路局表示，截至今天傍晚5時，國道共發生72件事故影響車流甚鉅，明天預估國道交通量為平日年平均的1.2倍，其中，北向交通量也為平日年平均的1.2倍。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、北向東湖至五堵（事故）、高架北向堤頂至汐止端；國3南向大溪至高原、北向木柵休息站至南深路；國5南向南港系統至坪林，其餘路段尚能維持行車順暢。截至傍晚5時，國道交通量為76.7百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，截至今天傍晚5時，共發生72件事故，如下午12時48分於國3南向39.8公里處發生2輛小客車追撞事故；1時22分於國1南向366公里處發生3輛小客車追撞事故；4時7分於國1南向164.3公里處發生2輛小客車追撞事故，相關事故均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

明天為228連續假期第2天，高公局表示，預估國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中，北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明天重點壅塞路段：

1.南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

2.北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局表示，明天建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或傍晚5時後出發；另西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人上午9時前出發。

高公局指出，明天國道相關疏導措施包括，清晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲國道管制措施。（圖／高公局提供）

