2026桃園魯冰花季開幕　張善政邀請民眾龍潭賞花

▲桃園市魯冰花季今日開幕，市長張善政、立委呂玉玲等人主持魯冰花季開幕。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2026桃園魯冰花季今（27）日舉行開幕儀式，市長張善政表示，魯冰花不僅是龍潭最具代表性的季節花卉，更象徵客家鄉親的文化精神。即日起至3月8日是魯冰花最盛開時節，市府誠摯邀請全國鄉親來大北坑及龍潭客家茶文化園區賞花，體驗深度客家文化與龍潭自然之美。

▲桃園市魯冰花季今日開幕，市長張善政在魯冰花海中留影。（圖／市府新聞處提供）

與會的客家委員會產業經濟處長陳瑞榮指出，桃園魯冰花季從花海景觀，到如今結合在地產業、客庄文化、青年創意與觀光發展，一年比一年成熟，一年比一年精彩，客委會將持續支持地方透過各種活動，發揚客家的精神與文化。

市府客家局局長范姜泰基說，「2026魯冰花季」結合茶產業、人文地景與客家民俗節慶，串聯大北坑、臺灣客家茶文化館及龍潭大池三大場域，將帶給大家滿滿的客家風情。系列活動自2月26日至3月8日，歡迎大家把握最佳花期，來到龍潭體驗客家的好客文化，欣賞滿山滿谷的魯冰花。更多詳細活動請至「2026魯冰花季」官網（網址：https://pse.is/8rsbpf）或至「魯冰花季-客庄生活・美學・文化復興事」臉書粉絲專頁查詢。

▲桃園市魯冰花季今日開幕，市長張善政邀請全國鄉親來龍潭賞花。（圖／市府新聞處提供）



今日出席貴賓還包括立委呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、客委會產業經濟處長陳瑞榮、行政院農業部農村發展及水土保持署臺北分署長蔡金龍、市府客家局長范姜泰基、農業局長陳冠義、婦幼局長杜慈容等人。