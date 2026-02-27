新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

▲伸出狼爪的徐男與被害女子為堂姊弟關係。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者曾羿翔／綜合報導



地方法院近日審結一起家族性侵案件。新北市一名徐姓男子，涉嫌兩度對堂姊下手，分別趁對方熟睡時猥褻，及以強暴方式性侵得逞。法院依乘機猥褻罪判刑7月、強制性交罪判刑3年6月，合併應執行3年8月有期徒刑。



趁熟睡闖房猥褻 堂姊驚醒制止

判決書指出，徐男與被害女子為堂姊弟關係。案發當日，他進入堂姊住處房間，見對方熟睡在床，竟趁其無力反抗之際撫摸胸部，並脫去內褲。堂姊察覺異樣驚醒，發現徐男躺在身旁，立即制止，他才離開現場。



再度壓制性侵 受害人驚逃報警

未料徐男並未收斂行徑，又再次前往堂姊住處，將對方壓制在床，以手摀住嘴巴阻止呼救，隨後脫去被害人褲子與內褲，強行性交得逞。兩天後，他又出現在堂姊住處附近，被害人擔心再度遭侵害，急忙逃出屋外向鄰居求助並報警，案件因此曝光。



求情減刑遭駁 法官指罔顧人倫



法院審理期間，徐男坦承犯行。辯護人請求依刑法第59條酌減其刑，主張情狀尚堪憫恕。不過法官指出，徐男明知雙方為親屬關係，卻為滿足私慾而侵犯堂姊身體與性自主權，對被害人身心造成重大傷害，難認有值得同情之處，因此不予減刑。

法院並考量徐男犯後態度、被害人表示原諒，以及其學歷與生活狀況等情節，最終分別量刑並定應執行刑期，全案仍可上訴。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。