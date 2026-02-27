　
地方 地方焦點

走進嘉義金黃花海　潮風鈴黃花瘋音樂市集3／7～3／8盛大開幕

▲▼ 嘉義市「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」3/7、3/8浪漫登場邀您走進金黃花海，共赴春日音樂盛會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」3/7、3/8浪漫登場邀您走進金黃花海，共赴春日音樂盛會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府將於3月7日（六）、3月8日（日）兩天，於八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」，結合花季景觀、音樂演出與特色市集，打造一場春日限定的城市派對。嘉義市市長黃敏惠邀請民眾，隨著花季來嘉一起享受最愜意的週末時光。

黃敏惠市長表示，每年2月開始春暖花開，炮仗花、洋紅風鈴木、黃金風鈴木等花季接踵而來，繁花盛開點綴整座城市，也吸引各縣市遊客前來賞花。市府連續兩年於花季期間舉辦音樂市集，期盼透過花季結合音樂與市集活動，打造嘉義春季指標性觀光品牌，邀請全台民眾走入花海，在自然景致與音樂旋律中，感受屬於嘉義的季節浪漫。

▲▼ 嘉義市「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」3/7、3/8浪漫登場邀您走進金黃花海，共赴春日音樂盛會 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長進一步表示，市府去年推出「潮風鈴˙野餐音樂市集」，短短2天吸引超過10萬人次前來共襄盛舉，今年活動再升級，卡司陣容堅強，由嘉義在地的嘉頌重奏團率先帶來溫暖動人的樂音，為整場活動揭開序曲。多組人氣歌手與樂團輪番登台，包括新生代創作歌手持修、嗓音清亮動人的鄧福如、擁有獨特音樂語彙與深刻情感的守夜人與黃玠瑋，復古浪漫氛圍滿溢的icyball 冰球樂團、以療癒旋律圈粉無數的溫蒂漫步，以及唱功爆發力十足的戴愛玲。

▲▼ 嘉義市「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」3/7、3/8浪漫登場邀您走進金黃花海，共赴春日音樂盛會 。（圖／嘉義市政府提供）

壓軸更邀請羅時豐與李雅英熱力登場，多元曲風橫跨流行、創作與樂團演出，為花季增添不同層次的聽覺驚喜。今年市集攤位數量也增加為每日60攤，集結文創手作、風格選品與特色美食，讓民眾在賞花之餘，也能邊逛邊吃、邊聽邊拍照，享受悠閒又熱鬧的春日時光。沿著花海步道漫遊，隨處都是打卡亮點，不論是親子家庭、好友相約或情侶約會，都能找到屬於自己的春日節奏。

▲▼ 嘉義市「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」3/7、3/8浪漫登場邀您走進金黃花海，共赴春日音樂盛會 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處表示，「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」將於3月7日、3月8日上午10時至下午5時熱鬧登場，民眾可以搭乘市區公車忠孝新民幹線於輔仁中學站下車，主辦單位也向鄰近的輔仁中學、立仁高中借用校區提供民眾停放車輛。嘉義市政府誠摯邀請民眾走進嘉義，聽花開的聲音、看滿城金黃，在最美的花季裡留下專屬於這個春天的記憶。

02/25 全台詐欺最新數據

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

金色三麥嘉義店　結合阿里山文化精釀啤酒控必訪

全台知名精釀啤酒連鎖品牌「金色三麥」正式宣布進駐嘉義耐斯廣場，為雲嘉地區消費者打造一座融合在地文化、頂尖科技與精緻生活美學的飲酒殿堂。嘉義耐斯店不僅在空間設計上大玩創意，首度將阿里山森林鐵路的意境搬入室內，更憑藉鄰近大型醫院與學術特區的地理優勢，搭配不受百貨限制的深夜營業時間，預計將吸引高素質的醫師族群與大學教授進駐，成為嘉義最具質感的新社交地標。今日開幕活動現場，嘉義市長黃敏惠等貴賓也親自到場祝賀。

《被害人的告白》揭詐騙真相

《被害人的告白》揭詐騙真相

嘉義東區建國二村、復興新村　土地重劃標售啟動

嘉義東區建國二村、復興新村　土地重劃標售啟動

守護學童通學　嘉義市護童專案全面啟動

守護學童通學　嘉義市護童專案全面啟動

藍白整合時間曝　藍3/11提新北宜蘭嘉義市長人選

藍白整合時間曝　藍3/11提新北宜蘭嘉義市長人選

