社會 社會焦點 保障人權

駕駛人注意！桃園警強化交通安全執法　嚴查大型車輛6項違規　

▲桃園市警局交通警察大隊3月起連續1個月針對大型車輛6項違規加強稽查取締。（資料照／市警局交大提供）

▲桃園市警局交通警察大隊3月起連續1個月針對大型車輛6項違規加強稽查取締。（資料照／市警局交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局交通警察大隊分析，大型車一旦發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，桃市今年迄今因大型車交通事故導致死亡累計4件，其中1、2月各發生2件，占整體A1交通事故22.22%，肇事原因以行車未注意車前狀況、違規停車及酒駕等為主。

▲桃園市警局交通警察大隊3月起針對大型車輛加強稽查取締。（資料照／市警局交大提供）

▲桃園市警局交通警察大隊3月起針對大型車輛加強稽查取締。（資料照／市警局交大提供）

交通警察大隊長林東星表示，為有效防制交通事故，改善行人用路安全、培養用路人遵守交通規則秩序，市警察局自3月1日起至31日止，展開為期1個月「強化交通安全執法」，將針對酒後駕車、闖紅燈（不含紅燈右轉）、嚴重超速、路口不暫停讓行人及大型車輛違規等6項，加強稽查取締工作。

▲桃園市警局交通警察大隊3月將針對大型車輛加強稽查取締。（資料照／市警局交大提供）

▲桃園市警局交通警察大隊3月將針對大型車輛加強稽查取締。（資料照／市警局交大提供）

交通警察大隊提醒，大型車因車體龐大、視野死角多、煞車距離長，一旦肇事往往造成嚴重傷亡，呼籲用路人行經大型車周邊務必提高警覺，避免併行並保持安全距離；這次專案重點鎖定「大型車交通違規」、「酒後駕車」及「闖紅燈」等高風險行為執法，將於交通往來要道及易發生交通事故之路口（段）執行，希望藉由執法作為，讓民眾建立開車遵守交通規則的習慣，更望提升執法見警率，讓交通事故傷亡數下降，籲請駕駛人，行車一定要停讓行人並保持安全距離，既維護他人也保護自己生命財產安全。

花蓮縣政府推動「友善釣魚」政策，前於花蓮漁港指定範圍試辦開放垂釣，整體秩序尚稱良好，為兼顧漁業作業安全與民眾親海休憩需求，縣府依《漁港法》第18條規定公告延長試辦3個月，並將同步強化科技執法與巡查作為，提升漁港管理效能。

乘客自強號內抽菸還嗆人　台鐵：列車長報警帶下車

台北華廈驚見「頂樓垂放鞭炮」！樓下苦主嘆

桃園市交大嚴查大型車輛違規3月交通安全大執法

