李四川捲惡霸弟爭議　議員小雞幫發聲：抹黑手法越來越粗糙

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長李四川過年前宣布將辭職競選新北市長，但隨即被爆出胞弟李賜福經營「兆福環保公司」，是主導小琉球環保恐嚇的犯罪集團；今再被指出，該公司地址位於他名下土地。對此，李澄清，李家在小琉球的土地是由家族成員共同持分，胞弟的公司並不在他持分的土地上。北市議員參選人也幫李四川發聲，轟綠營玩間接影射，抹黑的手法也越來越粗糙。

國民黨內湖南港議員參選人陳冠安說，選舉到了，抹黑的手法也越來越粗糙。事實很清楚，李四川家族在小琉球的土地，自祖父那一輩起就是家族共同持分，因此是同一個地號，本來就不是個人單獨所有。更關鍵的是，綠營指涉的兆福環保公司，根本不在李四川持分土地之上。

陳冠安指出，李四川已公開土地權狀，清楚標示範圍與位置，直接打臉不實指控。然而諷刺的是，蘇巧慧還在玩間接影射這招，聲稱自己不知道李四川知不知情，其弟有沒有藉端藉勢，但自己反對恐嚇威脅民眾的暴力，「要說對民眾恐嚇威脅暴力，蘇貞昌當年選市長時，公然對里長拍肚恫嚇，蘇巧慧你敢譴責反對嗎？」

松信議員參選人李明璇也說，攻擊家人是無聊中的無聊，先不論清官難斷家務事，更離譜的是拿錯誤的資訊來當令箭。三民自口中的黑料連環爆，其實就是烏龍狂自爆，拿著川伯的弟弟緊咬不放。

李明璇說，台北市用不了的招，新北市也一樣，雙北的市民都有足夠的智慧去看穿這些奧步，更是會對這些作為嗤之以鼻。好心奉勸民進黨，與其這樣昏招盡出，不如好好把心思放回市政，否則結局也會跟之前一樣，重蹈覆轍罷了。

中正萬華議員參選人郭音蘭說，好像不意外四叉貓完全看不懂川伯在說什麼，地號是家族共同持分，包含李四川與弟弟。李四川弟弟用他持分的土地登記為「一流麻花捲」公司所在地，「兆福環保公司」並不在他們持分的土地上，「四叉貓不了解什麼是『共同持分』，也沒有到現場查核該地點是做麻花捲而非環保公司，才會一而再再而三自以為抓到什麼，但其實抓了個寂寞」。