2026台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火！點亮嘉義夜空

▲▼ 3月3日震撼開燈！2026台灣燈會10分鐘1.7萬發煙火點亮嘉義夜空 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府、交通部觀光署共同主辦2026台灣燈會，將於3月3日至15日盛大登場，繼首波宣傳掀起熱烈關注後，縣府今再公布開燈日重磅亮點，3日晚間將施放長達10分鐘的中高空煙火秀，總發數高達1萬7千發，最大施放尺寸達12吋，以層次分明、節奏明快的編排設計，為本屆燈會揭開最震撼序幕。

縣長翁章梁誠摯邀請全國民眾於3月3日齊聚嘉義，共同仰望璀璨夜空，見證光芒綻放的感動時刻，為期13天的燈會活動正式啟航。

嘉義縣政府表示，本次煙火展演以「天馬行空・馳騁銀河」為主軸，規劃三大篇章—「啟程・曙光初現」、「焰舞・燃燒千里」、「飛躍・極境之光」，層層鋪陳、漸次推向高潮。

「啟程・曙光初現」以金色煙火劃破夜幕，象徵天馬昂首啟程；「焰舞・燃燒千里」以紅金色火焰瞬間綻放，展現奔馳千里的力量與勇氣；壓軸的「飛躍・極境之光」則以多層次煙火交錯齊發，營造天馬飛越銀河的壯闊畫面。

縣府表示，整體編排透過中高空煙火錯落施放，從地面燈景延伸至天際線，打造立體視覺震撼效果，煙火施放高度與節奏均經精密設計，讓觀眾在10分鐘內完整感受由溫暖鋪陳到高潮迸發的敘事曲線，不僅氣勢磅礡，更兼具藝術性與故事性，呈現專業級的節慶展演規格。

縣府誠摯推薦燈區為最佳觀賞地點，屆時主燈、特色燈區裝置藝術與中高空煙火將交織成難得一見的「天地共構」畫面，地面燈海與空中煙火彼此輝映，形成前景、主體與天際線三層次交融的構圖效果，無論使用手機或專業相機拍攝，都能捕捉極具紀念價值的影像，勢必成為本屆燈會最具代表性的經典畫面。

煙火展演將於3月3日晚間8時5分準時施放，展演時間10分鐘，縣府提醒民眾依循現場工作人員指引及動線安排就位觀賞，為維持活動品質與公共安全，相關交通疏導及管制措施已同步啟動，建議民眾多加利用大眾運輸及接駁服務，共同營造順暢、安全且有序的觀賞環境。