恐開打？美批准駐以使館部分人員撤離　大使示警

▲美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐以色列大使館27日表示，出於安全風險，國務院已授權批准非緊急美國人員及駐派以色列人員的家屬離開以色列。在美國可能對伊朗發動打擊的威脅之下，美國駐以色列大使赫克比據信告知工作人員，若想要離開「今天就要走」。

根據大使館聲明，美國大使館可能會在未事先通知的情況下，進一步限制或禁止美國政府僱員及其家屬前往以色列特定地區、耶路撒冷舊城及約旦河西岸，相關人員應考慮趁還有商業航班可搭乘時離開以色列。

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

紐約時報報導，若美國發動攻擊，以色列極可能成為伊朗及其盟友報復的目標。

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）27日透過電子郵件告知使館工作人員，他們可以離開以色列，若想要離開立即行動至關重要，有意離境者「應今日就採取行動」，敦促人員尋找任何從本古里安機場起飛、且能訂到機位的航班，「優先尋找任何能讓你先離開，再轉往華府的地點，首要目標是迅速離境」。

赫克比也說，這可能導致機票需求量激增，未來數日可能還會有更多離境航班，但也可能就此中斷。目前荷蘭皇家航空（KLM）已因「商業與營運考量」暫停飛往以色列的服務。