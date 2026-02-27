　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐開打？美批准駐以使館部分人員撤離　大使示警

▲▼ 美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐以色列大使館27日表示，出於安全風險，國務院已授權批准非緊急美國人員及駐派以色列人員的家屬離開以色列。在美國可能對伊朗發動打擊的威脅之下，美國駐以色列大使赫克比據信告知工作人員，若想要離開「今天就要走」。

根據大使館聲明，美國大使館可能會在未事先通知的情況下，進一步限制或禁止美國政府僱員及其家屬前往以色列特定地區、耶路撒冷舊城及約旦河西岸，相關人員應考慮趁還有商業航班可搭乘時離開以色列。

紐約時報報導，若美國發動攻擊，以色列極可能成為伊朗及其盟友報復的目標。

美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）27日透過電子郵件告知使館工作人員，他們可以離開以色列，若想要離開立即行動至關重要，有意離境者「應今日就採取行動」，敦促人員尋找任何從本古里安機場起飛、且能訂到機位的航班，「優先尋找任何能讓你先離開，再轉往華府的地點，首要目標是迅速離境」。

赫克比也說，這可能導致機票需求量激增，未來數日可能還會有更多離境航班，但也可能就此中斷。目前荷蘭皇家航空（KLM）已因「商業與營運考量」暫停飛往以色列的服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
赴日注意！日本拍板飛機禁用行動電源　這時起每人限帶2顆
快訊／中華隊龍仔遞補人選出爐！
快訊／里長家火警！超人力霸王提燈全燒光　緊急取消發送
鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐開打？美批准駐以使館部分人員撤離　大使示警

日本居酒屋門口貼公告「中國遊客不許進入」　陸網友喊報警

赴日注意！日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源　每人限帶2顆

70kg→45kg！櫻花妹「逆襲成校花」　甩肉25kg驚人對比照曝

首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演　日媒捕捉「共艦尾隨」

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底　合夥2男遠端引爆

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看　465戰機輾壓塔利班

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

南韓有望解禁Google Maps！國土部點頭了　配套條件曝光

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

恐開打？美批准駐以使館部分人員撤離　大使示警

日本居酒屋門口貼公告「中國遊客不許進入」　陸網友喊報警

赴日注意！日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源　每人限帶2顆

70kg→45kg！櫻花妹「逆襲成校花」　甩肉25kg驚人對比照曝

首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演　日媒捕捉「共艦尾隨」

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底　合夥2男遠端引爆

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看　465戰機輾壓塔利班

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

南韓有望解禁Google Maps！國土部點頭了　配套條件曝光

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒談抉擇關鍵

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

2026台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火！點亮嘉義夜空

火腿3轟奠勝基！新庄解析中華隊外野啟動差異　：動到動比較快

婦科醫私存2TB兒少性影像遭起訴　專家：若涉戀童症治療難度高

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

連假首日國道已72起事故　明天交通量估為平日1.2倍

【長壽的祕訣？】95歲爺爺也愛速食店　吃漢堡薯條一臉滿足

國際熱門新聞

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

阿富汗奪15哨所　巴基斯坦宣布：全面開戰

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看

臥推失手190kg槓鈴直接砸胸　驚悚瞬間曝

輝達創去年春季來最大跌幅　拖累標普那指收低

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

輝達「最強晶片」規格曝　台積電A16助攻

敘利亞營區遭棄守　2萬ISIS家屬集體失蹤

關稅退費戰開打　1800間企業提告

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

高市早苗：皇位應由「男系男子」繼承！

更多熱門

相關新聞

即／高雄義享天地大停電　5樓飄焦味

即／高雄義享天地大停電　5樓飄焦味

高雄百貨突發停電驚魂！有網友今（27）日在Threads發文指出，下午4時許義享天地館內突然「整層跳電」，現場瞬間陷入一片漆黑，引發民眾恐慌。更有人直擊5樓瀰漫燒焦味，還看到救護車到場戒備，驚呼「超恐怖」。

德州漢考克堡空域關閉　傳美無人機遭擊落

德州漢考克堡空域關閉　傳美無人機遭擊落

北京初春川習會將有何驚奇？

北京初春川習會將有何驚奇？

金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位

金正恩對美放軟！要求川普承認擁核國地位

3項武器發價書將到期！顧立雄籲立院先授權　徐巧芯：先跟美提延期

3項武器發價書將到期！顧立雄籲立院先授權　徐巧芯：先跟美提延期

關鍵字：

美國以色列撤離

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面