地方 地方焦點

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

▲▼ 嘉義露營新地標！「星空旗艦號」豪華登場，智能天窗與頂級海陸饗宴打造露營車天花板 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義露營新地標！「星空旗艦號」豪華登場，智能天窗與頂級海陸饗宴打造露營車天花板 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著精緻露營（Glamping）風潮持續升溫，位於嘉義中埔的知名度假勝地「詩情花園渡假村」，於今年春節正式推出全新力作——「星空旗艦號」豪華露營車。這款長達 10 公尺的巨型露營車，以飯店等級的奢華內裝、智能家居設備及超大戶外私領域，重新定義了「懶人露營」的高度，甫推出便在旅遊圈引發熱烈討論。

▲▼ 嘉義露營新地標！「星空旗艦號」豪華登場，智能天窗與頂級海陸饗宴打造露營車天花板 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「星空旗艦號」最令人矚目的設計，莫過於床位上方的智能電動天窗。房客只需一鍵開啟，即可在舒適的冷氣房內，躺在兩張 6x6 加大尺寸的雙人床上，飽覽嘉義中埔的璀璨星空。此外，全車配備智能電動窗簾，兼具隱私與便利性。

為了打破露營車空間侷促的刻板印象，旗艦號內部規劃了極具質感的「小吧台」，並設有寬敞的獨立衛浴空間。裝潢採用溫潤木質感搭配現代燈光設計，完美結合了自然野趣與都市奢華，被譽為「露營車界的旗艦天花板」。

▲▼ 嘉義露營新地標！「星空旗艦號」豪華登場，智能天窗與頂級海陸饗宴打造露營車天花板 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了室內的極致體驗，每台旗艦號皆配有專屬的戶外大陽台，讓旅客能與親友在戶外享受清幽山景。在餐飲方面，園區更推出客製化頂級烤肉套餐，將露營餐點提升至星級水準。從松葉蟹、鮑魚、干貝到波士頓龍蝦，再加上高品質牛排與大蝦，豪華食材一應俱全，讓露營不再只是簡單煮食，更是一場感官的盛宴。

▲▼ 嘉義露營新地標！「星空旗艦號」豪華登場，智能天窗與頂級海陸饗宴打造露營車天花板 。（圖／記者翁伊森翻攝）

詩情系列目前擁有兩大館區服務不同客群：

1 館「詩情花園渡假村」： 以浪漫氛圍著稱，擁有 40 台不同主題的露營車，是情侶與家庭的首選。

2 館「詩情夢幻城堡」： 專為親子打造，提供主題客房與巨型熊熊露營車，讓小朋友流連忘返。

「星空旗艦號」現已正式對外開放預約，無論是想要遠離塵囂的輕旅行，還是想與家人共度奢華假期，嘉義中埔的新地標都將帶給您前所未有的露營體驗。

▲▼ 嘉義露營新地標！「星空旗艦號」豪華登場，智能天窗與頂級海陸饗宴打造露營車天花板 。（圖／記者翁伊森翻攝）

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

