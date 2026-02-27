李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

▲台北副市長李四川地號說法疑雲不斷。（圖／翻攝卓冠廷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長李四川過年前宣布將辭職參選新北市長，但隨即被爆出胞弟李賜福主導小琉球環保恐嚇犯罪集團。今（27日）又再被爆料，該公司地址位於李四川財產申報名下土地。對此，李四川今秀出胞弟權狀澄清，土地由家族成員共同持分，「而兆福環保公司並不在共同持分土地上」。而根據李四川出具權狀，李賜福建物地號為「白沙段158-6」、「白沙段159」，綠委王義川就發現，「白沙段159」同樣是李四川持分土地。網紅四叉貓也酸，拿出權狀這樣解釋有比較好嗎？

屏東地檢起訴一個小琉球環保恐嚇犯罪集團，於2020到2023年間假借污染地方之名，以包圍船隻，潑漆，恐嚇三家清運的業者獲576萬，造成小琉球垃圾無人清運，臭氣沖天，而該暴力份子就由李四川胞弟李賜福主導。當時李四川坦言，「大家都這個年紀了，李賜福必須自己負責」。

而網紅四叉貓今（27）日再度爆料，根據屏東地方法院的判決書以及李四川的財產申報，犯罪集團主謀李賜福經營的「兆福環球有限公司」曾涉入的另一起「潑漆、放鞭炮、撒冥紙、剪斷管線、敲破車窗玻璃」的工地恐嚇案，涉入公司就設在李四川財產申報的同一塊土地上，「請問李四川知道他土地上的那間公司，會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？」李四川則出具胞弟權狀否認指控。

李四川澄清，兆福公司並不在他們持分的土地上，並出示李賜福持有的建物所有權狀，顯示建物地號為「白沙段158-6」、「白沙段159」，並非他也有持分的「白沙段159-1」。然而，根據李四川財產申報，李四川同樣有「白沙段159」持有權。四叉貓就酸，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！李四川拿出權狀這樣解釋有比較好嗎？

議員卓冠廷也忍不住酸，李四川急著對媒體亮出李賜福建物權狀，說地號不一樣，本來想當切割弟弟的鐵證。結果，李四川亮出的證據，被眼尖的王義川破案了，建物座落地號就真的是李四川的持分土地，只是沒被四叉貓標成黃色而已，「李四川前一秒想切割下一秒就翻車，這太幽默了吧」。

