政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

▲▼台北副市長李四川地號說法疑雲不斷。（圖／翻攝卓冠廷臉書）

▲台北副市長李四川地號說法疑雲不斷。（圖／翻攝卓冠廷臉書）

記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長李四川過年前宣布將辭職參選新北市長，但隨即被爆出胞弟李賜福主導小琉球環保恐嚇犯罪集團。今（27日）又再被爆料，該公司地址位於李四川財產申報名下土地。對此，李四川今秀出胞弟權狀澄清，土地由家族成員共同持分，「而兆福環保公司並不在共同持分土地上」。而根據李四川出具權狀，李賜福建物地號為「白沙段158-6」、「白沙段159」，綠委王義川就發現，「白沙段159」同樣是李四川持分土地。網紅四叉貓也酸，拿出權狀這樣解釋有比較好嗎？

屏東地檢起訴一個小琉球環保恐嚇犯罪集團，於2020到2023年間假借污染地方之名，以包圍船隻，潑漆，恐嚇三家清運的業者獲576萬，造成小琉球垃圾無人清運，臭氣沖天，而該暴力份子就由李四川胞弟李賜福主導。當時李四川坦言，「大家都這個年紀了，李賜福必須自己負責」。

而網紅四叉貓今（27）日再度爆料，根據屏東地方法院的判決書以及李四川的財產申報，犯罪集團主謀李賜福經營的「兆福環球有限公司」曾涉入的另一起「潑漆、放鞭炮、撒冥紙、剪斷管線、敲破車窗玻璃」的工地恐嚇案，涉入公司就設在李四川財產申報的同一塊土地上，「請問李四川知道他土地上的那間公司，會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？」李四川則出具胞弟權狀否認指控。

李四川澄清，兆福公司並不在他們持分的土地上，並出示李賜福持有的建物所有權狀，顯示建物地號為「白沙段158-6」、「白沙段159」，並非他也有持分的「白沙段159-1」。然而，根據李四川財產申報，李四川同樣有「白沙段159」持有權。四叉貓就酸，「白沙段159」這塊地，李四川也有所有權啊！李四川拿出權狀這樣解釋有比較好嗎？

議員卓冠廷也忍不住酸，李四川急著對媒體亮出李賜福建物權狀，說地號不一樣，本來想當切割弟弟的鐵證。結果，李四川亮出的證據，被眼尖的王義川破案了，建物座落地號就真的是李四川的持分土地，只是沒被四叉貓標成黃色而已，「李四川前一秒想切割下一秒就翻車，這太幽默了吧」。
 

02/25 全台詐欺最新數據

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒談抉擇關鍵

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

2026台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火！點亮嘉義夜空

火腿3轟奠勝基！新庄解析中華隊外野啟動差異　：動到動比較快

婦科醫私存2TB兒少性影像遭起訴　專家：若涉戀童症治療難度高

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

連假首日國道已72起事故　明天交通量估為平日1.2倍

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

