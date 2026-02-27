　
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／國台辦高層人事異動！　經濟局長彭慶恩升副主任

▲▼大陸國台辦發言人彭慶恩。20260121（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦新任副主任彭慶恩。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

據大陸人社部網站，大陸國務院任免國家工作人員，其中，任命國台辦經濟局長兼發言人彭慶恩為國台辦副主任。目前，國台辦領導高層形成「一正四副」的格局。

大陸國台辦官網「機構設置」頁面目前已經更新，可見「一正四副」領導格局，主任為宋濤，副主任依序為潘賢掌、吳璽、趙世通、彭慶恩。不過，截至發稿，官網的新聞發言人名單中，彭慶恩仍在列，並還標示著「經濟局局長」職務；該頁面更新日期尚停留在去年11月5日。

彭慶恩於2024年底接任國台辦經濟局長，並於去（2025）年10月下旬亮相，開始兼任發言人職位。

彭慶恩在國台辦歷練完整，先後在研究局、秘書局、經濟局都有工作經驗，不論是對台研究、兩岸經貿業務都十分熟悉，也是國台辦「知台派」代表之一。2006年到2017年在經濟局工作約11年期間，除了短暫經歷陳水扁、蔡英文時代，彭慶恩完整經歷馬英九8年執政時期，也是兩岸經貿交流最高峰的年代。

彭慶恩生於1969年1月，河南葉縣人。1995年7月畢業於北京大學社會學系社會學專業研究生，同年加入國台辦工作。1995年7月到1996年7月在國台辦研究局幹部（其間：1996年4月到12月在甘肅省臨夏州廣河縣任職）。

1996年7月到2006年12月，彭慶恩擔任國台辦研究局三處副主任科員、研究局三處主任科員；2000年8月到2003年11月擔任秘書局綜合處主任科員、綜合處副處長；2006年12月到2010年11月擔任經濟局四處處長、2010年11月到2017年8月擔任經濟局副局長。

▲▼彭慶恩升國台辦副主任。（圖／翻攝國台辦官網）

▲▼大陸國台辦領導高層形成一正四副格局（上圖）；彭慶恩目前還在發言人名單中（下圖）。（圖／翻攝國台辦官網）

▲▼彭慶恩目前還在發言人名單中。（圖／翻攝國台辦官網）

02/25 全台詐欺最新數據

