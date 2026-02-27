電費還沒漲家電恐先撐不住　電器公會理事長：這2類售價先調整

▲民眾趁家電展期間搶便宜 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

夏天還沒到，冷氣漲價警報已經提前響起！「2026高雄AI智慧家電空調大展」今（27）日在高雄巨蛋登場，高雄市電器商業同業公會透露，受到銅、鐵等原物料價格持續上揚影響，多家品牌已通知通路，冷氣與冰箱預計3月初調漲3％至5％，也有不少民眾趁展期提前進場採購，搶在漲價前卡位。

一年一度南部最大家電採購展由高雄市電器商業同業公會主辦，即日起至3月2日一連4天展出，現場集結LG、Samsung、SAMPO、日立空調、Panasonic、Bosch、SAKURA櫻花等22家原廠品牌參展，吸引不少民眾鎖定冷氣與大型家電詢價比價。

▲近期受到原物料漲價，冷氣跟冰箱恐怕會再有一波售價調整 。（圖／地方中心翻攝）

▲電視沒有預期的漲幅，廠家找show girls來刺激留客率 。（圖／地方中心翻攝）

高雄市電器商業同業公會理事長林清源表示，近期銅與鐵等關鍵原物料價格持續攀升，製造成本壓力大增，「冷氣一定會漲」，冰箱也將同步調整售價，不論日系、韓系或進口組裝品牌，漲幅普遍落在3％至5％之間，廠商已難再自行吸收成本。至於洗衣機、電視的漲價機會不大。

林清源指出，目前正值漲價前空窗期，民眾若趁家電展採購，仍可搭配政府節能補助方案，包括經濟部汰舊換新最高3000元補助，以及財政部貨物稅減徵最高2000元，合計最高可省5000元；再加上品牌於4月底前加碼贈送價值約3000至4000元贈品，若以2萬元冷氣計算，整體優惠最高可省近1萬元。

