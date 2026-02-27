赴日注意！日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源　每人限帶2顆

▲日本政府確定4月中旬起將禁止乘客在機上使用行動電源。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本國土交通省27日宣布，將於4月中旬起禁止在日本起降航班的機艙內使用行動電源，同時限制每人最多攜帶2個登機。新規不僅禁止在機上使用行動電源充電，也禁止利用座位上的插座替行動電源充電。

根據《日本放送協會》報導，日本國土交通省2月中旬曾通知各大航空公司表示，將配合聯合國專責機構國際民間航空組織（ICAO），於4月修改航空法，限制機上的行動電源使用。如今國交省正式表態，確定將於4月中旬啟用新規。

日本當局會在2月27日至3月30日期間廣徵民眾意見，透過公開評論程序蒐集各界看法後，修訂航空法相關規範正式實施。新規明確指出，飛機內禁止使用行動電源替手機等裝置充電，而機上座椅或其他位置設置的插座也不得用來為行動電源充電。這代表乘客在飛行途中，行動電源將成為「只能帶、不能用」的設備。

近年來頻繁發生行動電源在機艙內起火的事故，是促使日本當局下重手的主因。南韓釜山金海機場2025年1月一架客機座位上方置物櫃內的行動電源突然起火，導致機體受損燃燒；同年9月，日本航空一架國際航線班機上，也發生乘客使用行動電源替手機充電時冒出濃煙的驚險狀況。

目前日本將行動電源歸類為「備用電池」進行管理，現行規定嚴禁旅客將行動電源置於託運行李中，僅能放在手提行李。電量規範則採分級制度：超過160Wh完全禁止攜帶，100至160Wh限制2個，100Wh以下則不限數量。然而新規實施後，無論電量大小，每人攜帶行動電源的數量將統一上限為2個。

國際民航組織目前正在研擬的新方案顯示，全球航空安全標準正朝更嚴格方向發展。ICAO計畫將備用電池與行動電源合併計算，總數上限設為2個。雖然100Wh以下的備用電池維持不限數量的彈性，但行動電源無論容量多寡，都將受到每人2個的嚴格限制，而160Wh以上的大容量產品則持續全面禁止登機。