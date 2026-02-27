　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴日注意！日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源　每人限帶2顆

▲▼飛機走道,行李,搭機。（示意圖／VCG）

▲日本政府確定4月中旬起將禁止乘客在機上使用行動電源。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本國土交通省27日宣布，將於4月中旬起禁止在日本起降航班的機艙內使用行動電源，同時限制每人最多攜帶2個登機。新規不僅禁止在機上使用行動電源充電，也禁止利用座位上的插座替行動電源充電。

根據《日本放送協會》報導，日本國土交通省2月中旬曾通知各大航空公司表示，將配合聯合國專責機構國際民間航空組織（ICAO），於4月修改航空法，限制機上的行動電源使用。如今國交省正式表態，確定將於4月中旬啟用新規。

日本當局會在2月27日至3月30日期間廣徵民眾意見，透過公開評論程序蒐集各界看法後，修訂航空法相關規範正式實施。新規明確指出，飛機內禁止使用行動電源替手機等裝置充電，而機上座椅或其他位置設置的插座也不得用來為行動電源充電。這代表乘客在飛行途中，行動電源將成為「只能帶、不能用」的設備。

近年來頻繁發生行動電源在機艙內起火的事故，是促使日本當局下重手的主因。南韓釜山金海機場2025年1月一架客機座位上方置物櫃內的行動電源突然起火，導致機體受損燃燒；同年9月，日本航空一架國際航線班機上，也發生乘客使用行動電源替手機充電時冒出濃煙的驚險狀況。

目前日本將行動電源歸類為「備用電池」進行管理，現行規定嚴禁旅客將行動電源置於託運行李中，僅能放在手提行李。電量規範則採分級制度：超過160Wh完全禁止攜帶，100至160Wh限制2個，100Wh以下則不限數量。然而新規實施後，無論電量大小，每人攜帶行動電源的數量將統一上限為2個。

國際民航組織目前正在研擬的新方案顯示，全球航空安全標準正朝更嚴格方向發展。ICAO計畫將備用電池與行動電源合併計算，總數上限設為2個。雖然100Wh以下的備用電池維持不限數量的彈性，但行動電源無論容量多寡，都將受到每人2個的嚴格限制，而160Wh以上的大容量產品則持續全面禁止登機。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
赴日注意！日本拍板飛機禁用行動電源　這時起每人限帶2顆
快訊／中華隊龍仔遞補人選出爐！
快訊／里長家火警！超人力霸王提燈全燒光　緊急取消發送
鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐開打？美批准駐以使館部分人員撤離　大使示警

日本居酒屋門口貼公告「中國遊客不許進入」　陸網友喊報警

赴日注意！日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源　每人限帶2顆

70kg→45kg！櫻花妹「逆襲成校花」　甩肉25kg驚人對比照曝

首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演　日媒捕捉「共艦尾隨」

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底　合夥2男遠端引爆

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看　465戰機輾壓塔利班

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

南韓有望解禁Google Maps！國土部點頭了　配套條件曝光

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

恐開打？美批准駐以使館部分人員撤離　大使示警

日本居酒屋門口貼公告「中國遊客不許進入」　陸網友喊報警

赴日注意！日本拍板「4月中旬」飛機禁用行動電源　每人限帶2顆

70kg→45kg！櫻花妹「逆襲成校花」　甩肉25kg驚人對比照曝

首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演　日媒捕捉「共艦尾隨」

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底　合夥2男遠端引爆

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看　465戰機輾壓塔利班

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

南韓有望解禁Google Maps！國土部點頭了　配套條件曝光

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

百年市集重生　西螺東市場660萬修繕工程正式啟動

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒談抉擇關鍵

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

2026台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火！點亮嘉義夜空

火腿3轟奠勝基！新庄解析中華隊外野啟動差異　：動到動比較快

婦科醫私存2TB兒少性影像遭起訴　專家：若涉戀童症治療難度高

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

連假首日國道已72起事故　明天交通量估為平日1.2倍

【沒危險時爸最危險】兒子坐遙控車裡　爸操控到差點翻車XD

國際熱門新聞

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

阿富汗奪15哨所　巴基斯坦宣布：全面開戰

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看

臥推失手190kg槓鈴直接砸胸　驚悚瞬間曝

輝達創去年春季來最大跌幅　拖累標普那指收低

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

輝達「最強晶片」規格曝　台積電A16助攻

敘利亞營區遭棄守　2萬ISIS家屬集體失蹤

關稅退費戰開打　1800間企業提告

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

高市早苗：皇位應由「男系男子」繼承！

更多熱門

相關新聞

櫻花妹逆襲校花！70kg→45kg驚人對比照曝

櫻花妹逆襲校花！70kg→45kg驚人對比照曝

日本一名身形圓潤的女高中生，因為被人稱讚「瘦下來一定像土屋太鳳」，下定決心展開瘦身大作戰。她花了5年時間，從破70公斤的體重狠甩25公斤肥肉，蛻變成45公斤的清瘦美女，甚至因此拿下大學選美后冠，而前後對比照也引發網路熱議，吸引超過2464萬人次點閱朝聖。不過她自己也笑稱，雖然瘦下來了，但一點也不像土屋太鳳。

南韓有望解禁Google Maps！

南韓有望解禁Google Maps！

高市早苗：皇位應由「男系男子」繼承！

高市早苗：皇位應由「男系男子」繼承！

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」獎金總額曝

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」獎金總額曝

關鍵字：

行動電源航空安全日本規定充電禁令日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面