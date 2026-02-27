鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對1.25兆元國防特別預算，國民黨內意見分歧，藍委徐巧芯提出8000億元版本，黨主席鄭麗文則堅持已公布軍售的3500億，規模還不如民眾黨團先前提出的4000億元版本。對此，綠委陳冠廷今（27日）坦言遺憾，並表示，行政院提出的1.25兆元特別預算是針對整體國防戰略所規劃，涵蓋指揮系統、後勤體系及各項系統整合，並非僅針對美方軍售清單進行採買，國民黨版本在規模上難以因應中國日益增長的軍事威脅。

陳冠廷說明，1.25兆元特別預算除了對美軍購項目外，也納入我國國防產業自主建置不對稱戰力的需求，包括無人載具產業發展及未來後勤管理體系的建構，都有賴充足且穩定的預算支撐。「國民黨版本僅編列3500億元，在規模上難以應對中國日益增長的軍事能力，甚至不及民眾黨約4000億元的版本」。

陳冠廷指出，國民黨版本的根本問題在於將軍購視為「照清單採買武器」，忽略了現代國防建設是總體系統工程。任何武器要形成實際戰力，都必須嵌入完整的指揮、管制、通信、資訊、情報、監視與偵察體系。戰場管理系統、電子戰、網路防禦、AI輔助決策等軟體與資訊戰力，不會出現在美方的軍售清單上，但烏克蘭戰場的經驗已充分證明，資訊整合能力往往比個別武器性能更具決定性。

針對國民黨說帖中「若美方後續提出新軍購項目，隨即提出對應版本」的主張，陳冠廷認為，這種做法等於將建軍節奏拱手讓人，系統整合、後勤體系與國防產業投資本來就是台灣自己要做的事，不會出現在美方軍售通知中。每次等美方通知才編列預算、重新訂定特別條例，曠日費時且趕不上建軍所需時程。「特別條例的意義正是讓台灣主動完整規劃防衛建設，而非被動逐項追加」。

陳冠廷強調，立法院作為審查機關，應尊重行政機關基於專業所提出的預算規劃，仔細審查其中各項目的合理性與必要性，而非在現階段自行提出一個未納入整體國防戰略的版本，由立法端自行提出的預算版本，有時難以具備行政機關所掌握的全面性視角。

軍購特別條例目前已進入付委審查階段，陳冠廷認為，這是好的開始，朝野各黨在國會內部討論及公開審議過程中，應以行政院提出的1.25兆元版本為基礎進行實質審查，基於台灣真實的防衛需求與軍事實務來討論，歡迎任何專業的質疑與辯論，但國防建設不應淪為政黨角力的籌碼，期盼三月的良好進展能夠持續，盡快完成相關特別預算的審查程序，對國人有所交代。