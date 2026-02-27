高雄直飛航線大爆發！旅展搶攻賞櫻、暑假檔期　飛韓國不用2萬

▲民眾趁旅展安排春假、暑假旅遊 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

「2026 高雄春季旅展」今（27）日盛大開幕，受惠於高雄機場國際航線全面復甦，此次展覽集結航空公司、指標旅行社及星級飯店參展。業者觀察，隨著高雄出發的航班選擇增加，民眾計畫性旅遊意識抬頭，紛紛將目標鎖定在春假與暑期早鳥行程，現場祭出最高減價萬元的折扣，韓國賞櫻甚至不用2萬。

「2026 高雄春季旅展」今起一連四天在高雄巨蛋舉行，才剛過完農曆新年年假，民眾看準接下來的兒童清明4天連假，也有部分民眾想早早規劃暑假旅遊，趁著228連假首日入場搶便宜。

高雄直飛優勢顯現 航線選擇創新高

五福旅遊行銷副總經理錢緯銘指出，今年過年旅遊人次已創新高，旅展主力瞄準接下來的春假及暑期市場。目前高雄出發的新航線與航班大幅增加，包括捷星航空飛成田，以及關西、岡山也都趁旅展期間推出低廉價格，日本線平均降幅達4000元。東南亞線則推出長榮、華航航班飛泰國，「1 字頭」親民價搶客；歐美長線更出現4至5萬元的超值航線；韓國賞櫻則不用2萬元。

高雄直飛推震撼價 郵輪、特色包機成亮點

東南旅遊協理蔡政訓表示，此次旅展推出多款高雄直飛行程，例如大阪、大阪下殺每人最低1萬5900元；首爾更是每人1萬2900元震撼價，另還有高雄直飛特殊包機航線，例如清邁、芽莊。除傳統航線外，郵輪也是此次旅展亮點，3月12日將有「MSC 榮耀號」從高雄港出發，旅展亦有專屬特惠，歡迎民眾來撿好康。

▲高雄航線大爆發，業者推出多條高雄直飛航線優惠。 （圖／地方中心翻攝）

住宿券下殺 1.9 折 餐飲市場百家爭鳴

除了出國熱潮，國旅市場則以「高 CP 值住宿與餐飲券」應戰。天成飯店集團集結旗下五館推聯合住宿券 3.3 折起，瑞穗天合更祭出一泊二食1.9折的破盤折扣；大板根森林溫泉酒店也推出「露天溫泉 SPA」330元的親民價吸客。