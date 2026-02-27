快訊／高雄義享天地大停電！5樓飄燒焦味　民眾嚇壞急撤離

記者許宥孺、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄百貨突發停電驚魂！有網友今（27）日在Threads發文指出，下午4時許義享天地館內突然「整層跳電」，現場瞬間陷入一片漆黑，引發民眾恐慌。更有人直擊5樓瀰漫燒焦味，還看到救護車到場戒備，驚呼「超恐怖」。

▲▼義享天地今日下午傳出大停電，館內一片漆黑 。（圖／翻攝自threads-kenny_861007授權）

目擊民眾紛紛在網路留言回報當時混亂情況，有人說「在誠品看書突然大停電」，下樓時發現已有醫護人員待命；也有人直呼「買東西買到一半突然大跳電，大家馬上逃難」；還有家長表示「湯姆熊玩到一半停電…我的代幣，而且5樓瀰漫一股奇怪燒焦味」，更有人描述走下手扶梯瞬間全黑，「真的嚇一跳」。

對此，義享時尚廣場說明，今日稍早因台電執行高壓電作業時發生異常，導致館內出現大規模停電。館方第一時間啟動緊急應變機制，並以現場民眾與員工人身安全為最高原則處理。

館方指出，停電發生後已立即進行全館動線引導，協助顧客有序移動至安全區域，同步加派服務人力逐樓巡查，確認公共空間、電梯、樓梯間及各專櫃狀況，並優先協助受困民眾、行動不便者與親子客群離場安置。

目前館內暫由發電機緊急供電，台電也已調撥其他電路支援。館方表示，台電在送電異常後2分鐘內即切換商場發電機，約30分鐘後已由台電完成電路調度並恢復正常供電。至於確切停電原因，後續將再向台電進一步釐清。

館方強調，相關受困人員已陸續脫困並轉往休息室安置，是否有人員受傷，仍待進一步確認。