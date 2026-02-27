政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

▲國民黨立委翁曉玲。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰昨日下令，在民眾黨立委李貞秀的立委資格，未獲進一步確定前，各部會一律不予提供任何資料、機密。對此，國民黨立委翁曉玲今（27日）開轟，卓榮泰不過就是個紙老虎，虛張聲勢罷了，根本不用理會這種違憲亂政、寡廉鮮恥的政客。

李貞秀於今年2月初就任立委時，因無法註銷中國籍，掀起雙重國籍爭議，不料，她所提出的1993年「除戶證明書」，又在格式與流程方面遭陸委會指出，不符合兩岸當時的法律實務，使李貞秀連是否具「參選資格」也備受質疑。面對立委資格爭議延燒，卓榮泰昨日於院會下令，在資格尚未獲得進一步確認前，任何資料、機密等，各部會一律不予提供。

藍委翁曉玲今日不滿開嗆，卓榮泰官威真大，自以為當了行政院院長就可以濫權指揮各部會封殺、拒絕立委索資和抵制立院監督，無論是依憲法或法律，行政院須對立法院負責，接受立法院監督。

翁曉玲強調，提供立委問政所需的資料，是權力分立原則下行政院的義務，除非是涉及國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項，行政院及所屬機關於適當說明理由後，才有不予答復或揭露相關資訊的空間。

翁曉玲直指，當立委函請部會機關提供問政資料，但行政機關不提供、提供不完整，或虛應故事，以藐視國會、不甩立委的作法和態度，這麼做對行政機關是不會有好處的。

翁曉玲進一步說明，會去索資問政的立委，代表還有心想要了解行政機關實際執行業務的狀況，還願意聽行政機關的說法，基本上不會在不溝通的情況下，斷然決定封殺部會機關提出的法案或預算案。

此外，翁曉玲點出，卓榮泰不過就是個會打嘴炮的行政院院長，他過去也曾下令，「翁曉玲立委所有的索資都要他看過」，然而，翁曉玲透露，至今索資近百件，卓榮泰壓根沒能力，更不會有時間去看她的索資。

翁曉玲直言，退一步來說，卓榮泰能防範立委不會請別的委員去幫忙索資嗎？她痛轟，卓榮泰最好封殺全部立委的索資，那麼立委就有正當且堅強的理由去封殺行政院所有的法案和預算。

最後，翁曉玲也向李貞秀喊話，不用擔心被政院封殺索資，事實上，卓榮泰不過就是個紙老虎，虛張聲勢罷了，根本不用理會這種違憲亂政、寡廉鮮恥的政客。