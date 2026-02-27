港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被攻擊

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

香港媒體今（27日）報導稱，內政部長劉世芳的外甥在大陸投資謀利，且還為她提供政治獻金；內政部譴責中共此種長臂管轄與跨境鎮壓行為，強調台灣絕不退讓。對此，近來捲入身份認定爭議的民眾黨陸配立委李貞秀說，人民依法工作、依法生活，不應成為被政治攻擊的理由，「我們期盼大陸共產黨執政當局，能以更高的格局，對台灣人民釋出更多善意」。

李貞秀表示，不論人民身在台灣或在大陸工作發展，只要是合法合規的中華民國國民，其工作權益與基本保障，都應受到正當對待與保障，「己所不欲，勿施於人，我們不希望台灣人民在國際上遭受差別待遇，也不應默許任何形式對台灣人的不公平對待。身為中華民國立法委員，為中華民國國民發聲，是我的責任」。



「我們期盼大陸共產黨執政當局，能以更高的格局，對台灣人民釋出更多善意。」李貞秀說，如果更多台灣人民能在大陸合法合規地工作、投資、經商並獲得公平保障，這對兩岸和平穩定只有加分。

李貞秀指出，過去民進黨政府長期以意識形態對人民貼標籤，對不同背景的人採取不同標準，這種作法不僅違背民主法治精神，更撕裂社會信任。

李貞秀說，正因為深知雙標所造成的傷害，更不能讓其他台灣人因政治立場、工作地點、家庭背景而遭到不同的對待。任何中華民國的行政官員與民意代表，都應謹守分際，依法行政，而不是選擇性執法、政治性解讀。



「我也曾公開聲援沈伯洋父親在對岸經商的爭議，所以我立場始終一致：人民依法工作、依法生活，不應成為被政治攻擊的理由。」李貞秀說，民主國家的核心精神是保障人民的自由與工作權，而不是用意識形態限制人民選擇。



李貞秀表示，至於劉世芳部長今日相關新聞帶給人民的觀感，是否因為她近期的政治操作，而陷入「雙重標準」的疑慮，台灣人民自然會用選票做出最清楚的評價。