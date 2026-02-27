　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被攻擊

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

香港媒體今（27日）報導稱，內政部長劉世芳的外甥在大陸投資謀利，且還為她提供政治獻金；內政部譴責中共此種長臂管轄與跨境鎮壓行為，強調台灣絕不退讓。對此，近來捲入身份認定爭議的民眾黨陸配立委李貞秀說，人民依法工作、依法生活，不應成為被政治攻擊的理由，「我們期盼大陸共產黨執政當局，能以更高的格局，對台灣人民釋出更多善意」。

李貞秀表示，不論人民身在台灣或在大陸工作發展，只要是合法合規的中華民國國民，其工作權益與基本保障，都應受到正當對待與保障，「己所不欲，勿施於人，我們不希望台灣人民在國際上遭受差別待遇，也不應默許任何形式對台灣人的不公平對待。身為中華民國立法委員，為中華民國國民發聲，是我的責任」。

「我們期盼大陸共產黨執政當局，能以更高的格局，對台灣人民釋出更多善意。」李貞秀說，如果更多台灣人民能在大陸合法合規地工作、投資、經商並獲得公平保障，這對兩岸和平穩定只有加分。

李貞秀指出，過去民進黨政府長期以意識形態對人民貼標籤，對不同背景的人採取不同標準，這種作法不僅違背民主法治精神，更撕裂社會信任。

李貞秀說，正因為深知雙標所造成的傷害，更不能讓其他台灣人因政治立場、工作地點、家庭背景而遭到不同的對待。任何中華民國的行政官員與民意代表，都應謹守分際，依法行政，而不是選擇性執法、政治性解讀。

「我也曾公開聲援沈伯洋父親在對岸經商的爭議，所以我立場始終一致：人民依法工作、依法生活，不應成為被政治攻擊的理由。」李貞秀說，民主國家的核心精神是保障人民的自由與工作權，而不是用意識形態限制人民選擇。

李貞秀表示，至於劉世芳部長今日相關新聞帶給人民的觀感，是否因為她近期的政治操作，而陷入「雙重標準」的疑慮，台灣人民自然會用選票做出最清楚的評價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
赴日注意！日本拍板飛機禁用行動電源　這時起每人限帶2顆
快訊／中華隊龍仔遞補人選出爐！
快訊／里長家火警！超人力霸王提燈全燒光　緊急取消發送
鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

李四川捲惡霸弟爭議　議員小雞幫發聲：抹黑手法越來越粗糙

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被攻擊

幕後／藍擋軍購「疑美論」發酵　韓國瑜盧秀燕接連出手挽劣勢

引台語詩作談228　鄭麗君：不斷還原真相才能保證不再發生

港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

228事件79週年前夕　民進黨回顧轉型正義10年：最近出現新對話契機

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

李四川秀權狀切割親弟　四叉貓「比對地號」打臉：這樣解釋比較好？

政院封殺李貞秀索資　翁曉玲轟卓榮泰打嘴炮：虛張聲勢罷了

李四川捲惡霸弟爭議　議員小雞幫發聲：抹黑手法越來越粗糙

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

港媒爆劉世芳外甥「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被攻擊

幕後／藍擋軍購「疑美論」發酵　韓國瑜盧秀燕接連出手挽劣勢

引台語詩作談228　鄭麗君：不斷還原真相才能保證不再發生

港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

228事件79週年前夕　民進黨回顧轉型正義10年：最近出現新對話契機

追悼228受難者　張麗善籲團結守護民主自由

宋晟睿遞補情緒複雜未出面受訪　曾豪駒談抉擇關鍵

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

2026台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火！點亮嘉義夜空

火腿3轟奠勝基！新庄解析中華隊外野啟動差異　：動到動比較快

婦科醫私存2TB兒少性影像遭起訴　專家：若涉戀童症治療難度高

懶人露營再升級「智能天窗+頂級海陸饗宴」打造露營車新高度

雲林東勢鄉康安路拓寬動土　6千萬打造安全聯外道路

連假首日國道已72起事故　明天交通量估為平日1.2倍

Google發表Nano Banana2！成本大幅削減50%取代Pro版本

【地頭鵝出沒】偷啄路人成功　抬頭大笑超得意XD

政治熱門新聞

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

小草：黃國昌禮讓才當選　賴品妤「嗆戰神文」翻出

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

陳光復腦壓仍高　恐進行第2次開顱減壓手術

替軍人加薪卡關解套　徐巧芯：國民黨要宣誓2028勝選「全補給你」

李四川撇清小琉球惡霸弟關係　但暴力公司就蓋在李四川名下土地

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

蘇巧慧支持度微超車李四川　徐巧芯酸：綠營選舉只有假民調？

港媒爆劉世芳外甥在陸「賺紅錢」　內政部：譴責威嚇干預民主行徑

國民黨軍購說帖曝光！僅支持3500億既定正規軍購　其餘不貿然支持

鄭麗文嘉市團拜　將徵召翁壽良選市長

北市府前員工：蔣萬安有政績焦慮症

李貞秀立委資格爭議　中選會：若自始當選無效「依法就事證處理」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

6比1奪勝！火腿3轟痛擊中華隊

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面