茶之魔手分店簡體字看板惹議　總公司急滅火：持續教育與調整

▲「茶之魔手」起源於台南，目前全台有多家門市。（示意圖，非事發店家／記者黃士原攝）



記者彭懷玉／綜合報導

連鎖手搖飲品牌茶之魔手近日因分店看板使用簡體字引發爭議。位於台南仁德的門市在立牌上寫著「宝～渴了不买杯凉的犒劳自己一下」，引來部分網友質疑，在Google評論留下1星負評，直言「不說還以為來到中國」，事件在社群平台延燒。

對此，該分店回覆網友表示，使用簡體字是「為了視覺簡潔與現代美感」，強調在台灣並無法律限制、並非違規行為。不過這番說法反而引起更多討論，部分網友認為品牌應考量社會觀感，而非僅以合法與否作為回應依據。

爭議擴大後，茶之魔手總公司隨即在Threads發文滅火，感謝網友關心與提醒，並表示若門市文宣讓大眾感受不佳，「會傾聽，也會持續教育與調整」。總公司強調，品牌30多年來專注做好每一杯茶，珍惜顧客支持，也會在理解與尊重中持續修正。

▲茶之魔手。（圖／翻攝茶之魔手臉書粉專）



事實上，類似情況並非首例。另一家手搖飲品牌老賴茶棧日前也因招牌出現簡體字「喝茶续命」引發討論，當時品牌第一時間回應「已即刻拆除」，迅速調整做法，獲得部分網友肯定「從黑名單轉為觀察名單」。此次茶之魔手事件，就有網友點名「學學人家老賴」，認為危機處理態度將影響品牌形象。