幫把脈還開藥！老中醫被踢爆無照行醫　付國庫10萬換緩刑

▲無照老中醫遭檢舉踢爆為患者開藥把脈針灸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名李姓知名老中醫，遭患者檢舉未取得合法中醫師資格，卻在自家經營的中藥房，為民眾把脈、診療，甚至為腦部開刀病患開立藥方，雖然他一度辯稱僅是「幫忙按穴位」，否認執行醫療業務，仍遭檢方依涉違反醫療法等罪嫌起訴，遭判處8月徒刑，緩刑3年，須向公庫支付10萬元。

判決指出，李男明知自己沒有中醫師執照，開中藥房內擅自為上門民眾進行診療。期間有一名腦部開刀的病患多次前來求診，不僅為他把脈、解釋身體狀況，還詢問病患是否排斥中藥，企圖開立藥方，後來因家屬告知病患已有他院藥物才作罷。檢警獲報後展開調查，並在2024年4月及114年11月兩度前往搜索，查扣大量針灸針、中醫枕等證物。

▲無照為患者進行針灸等醫療行為觸犯醫師法。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

在法院審理過程中，李男一度否認犯行，辯稱自己只是幫人「按穴位」，並沒有執行醫療行為。但法官根據證人指證、現場蒐證照片及查扣的針灸針等證物，認定其說詞不足採信，李才坦承犯行。

法官審酌他犯罪後已有悔意，且5年內沒有其他犯罪前科，判處有期徒刑8月，宣告緩刑3年，並須在判決確定後1年內向公庫支付10萬元。扣案的針灸針、中醫枕等物品則全數沒收。