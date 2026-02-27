出國玩8天「房間被亂翻」　婆婆吐1句...她傻眼了：真的非常過分

▲婆婆趁原PO不在家，跑到房間內翻箱倒櫃。（示意圖／CFP）

網搜小組／曾筠淇報導

婆媳同住，常因隱私界線產生摩擦。近日有女網友發文表示，她在過年期間出國旅遊，沒想到婆婆竟趁著夫妻倆不在家時，擅自進入房間翻箱倒櫃，讓她感到相當不滿。貼文曝光後，引起討論，不少網友也直搖頭。

婆婆狂翻房間 她嘆房門無法上鎖

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她在過年期間安排八天出國行程，但沒想到，婆婆卻趁著他們不在家，跑到房間內翻箱倒櫃。原PO無奈透露，因為目前跟長輩同住一個屋簷下，作為媳婦的她，根本沒權利將房門上鎖，毫無個人隱私。

婆婆稱是幫忙整理 她喊非常過分

只是，房間遭婆婆隨意翻動，仍讓原PO相當不舒服，但沒想到婆婆卻說，自己是因為覺得房間太亂，才會動手幫忙整理。而這說詞就讓原PO無法接受，直呼「真的非常過分的婆婆」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「什麼叫跟婆婆住無權鎖門？我超傻眼，你老公是塑膠做的嗎」、「擅自進去你們的房間就是不對的事情啊」、「誰跟你說住一起不能鎖房門的？這已經是侵犯隱私權了」、「一般婆媳問題主因都是來自一個無路用的丈夫」、「很想知道她到底要找什麼？想看什麼？最後婆婆有拿走什麼嗎」、「說不聽，換你去翻她的抽屜」。