生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周天氣較不穩定，明天全台有雨，北部高溫略降，後天短暫回暖，但華南雲雨區持續影響，中部以北、東半部及恆春仍有局部短暫雨。下周一鋒面通過、東北季風增強，溫度明顯下降，全台降雨機率增加，且西半部有局部較大雨勢。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天東北季風及華南雲雨區東移影響，各地有短暫陣雨，但雨勢不會太大。後天東北季風減弱，華南雲雨區持續影響，中部以北、東半部及恆春有局部短暫雨，南部山區為零星雨，平地以多雲為主。下周一鋒面接近，中部以北、東半部容易有降雨情形，南部也有零星短暫雨。

蔡伊其指出，下周二鋒面通過、東北季風增強，西半部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，東半部也有局部短暫雨。下周三、周四東北季風及華南雲雨區影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，南部平地為零星短暫雨。下周五華南雲雨區影響減少，僅北部、東半部有局部短暫雨。

溫度方面，他表示，明天東北季風影響，北部整天約17至21度，中南部及東半部低溫19至21度，高溫24至28度。下周日東北季風減弱、溫度回升，北部回到26至27度，中南部27至31度。下周二東北季風影響，溫度下降，北台灣降為15至19度，中部22度，南部26度。下周三東北季風持續影響，但降雨趨緩，北部高溫回到21至22度，中南部24至27度。

他也說，今、明天及下周二3500公尺以上高山零星降雪機率。另外，下周日晚間至周一中部以北、馬祖有低雲或霧；明天東半部有長浪，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

02/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

赴日注意！日本拍板飛機禁用行動電源　這時起每人限帶2顆
快訊／中華隊龍仔遞補人選出爐！
快訊／里長家火警！超人力霸王提燈全燒光　緊急取消發送
鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

