全國首例！不敵少子化衝擊...修平科大併入暨大　30億校產全捐

▲▼修平科技大學校長等人2月24日才舉辦新春團拜，不料2天後就傳出整併案。（圖／修平科技大學官網）

記者鄧木卿／台中報導

1966年設校的私立修平科技大學2月24日才舉行新春團拜，董事會26日就開會通過與國立暨南國際大學整併意向案，創辦人第四代也是學校主秘林彥霆坦承，受到少子化劇烈衝擊的影響不得不如此，連同現金和設備總值將近30億元也一併捐出，預計115學年度也就是今年9月停招，校方也將全力保障教職員工和學生權益。

修平去年12月還熱熱鬧鬧舉辦59周年校慶，不料今年2月26日董事會就開會通過整併案，林彥霆說，學校未來應是定位暨南大學台中校區，現有學生仍繼續就學，畢業時領的還是修平的文憑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

學校有3千多名學生及大約250名教職員工，校方將在近期舉辦校內師生說明會，了解師生需求，並會待現有學生全數畢業後再與暨大整併，確保學生受教及教職員等權益。

校方期待透過兩校在互信基礎下交流，探索各種合作發展的可行性及更多的資源挹注，期能創造大約250名教職員工、3千多名學生及產業多贏的局面，並將擇期分別辦理教職員工生說明會、廣納建言、集思廣益，汲取意見及研究決議，完備整併計畫書。

▼修平科技大學併入暨大。（圖／翻攝自修平科大官網）