成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

▲成功分局連假交通安全全方位守護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應228和平紀念日連續假期到來，台東縣警察局成功分局為維持轄區交通順暢、預防交通事故發生，日前即妥善規劃連假交通疏導及勤務部署，針對轄內風景遊憩區及易壅塞路段，加強人車動線管制與現場疏導，並結合臉書及廣播電臺進行交通安全空中宣導，提醒民眾連假期間交通執法不打烊。

成功分局表示，本次連續假日自本(2)月27日起至3月1日，連續3日，將嚴格取締酒後駕車、超速、路肩超車、安全帶未繫、無照駕駛，以及騎乘微型電動二輪車未戴安全帽等重大交通違規行為，並呼籲用路人遵守速限與相關交通規則，確保行車安全。分局進一步指出，連假期間民眾聚餐飲酒機會增加，已針對轄內易發生酒後駕車的時段及路段，加強規劃交通稽查勤務，持續強化取締酒駕作為，並落實汽、機車駕駛人酒後肇事溯源管理，以降低事故風險。

此外，成功分局亦同步強化嚴正交通執法，針對嚴重影響交通秩序及行車安全的違規行為加強取締，並透過多元宣導管道提醒駕駛人避免疲勞駕駛及酒後上路，以提升整體交通安全。分局強調，為營造行人友善的用路環境，連假期間將持續加強無號誌路口安全維護及相關執法作為，同時落實噪音改裝車通報與查處機制，維護道路安全與環境安寧，期盼讓民眾都能快快樂樂出門、平平安安回家。