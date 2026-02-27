幕後／藍擋軍購「疑美論」發酵　韓國瑜盧秀燕接連出手扭轉

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／藍擋軍購「疑美論」發酵　韓國瑜盧秀燕接連出手修對美訊號

▲▼ 財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -盧秀燕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德提出的8年1.25兆元國防特別條例，遭藍白於立法院10度卡關程委會，不僅朝野攻防升溫，更加深外界對國民黨「疑美論」的質疑，藍營內部已浮現危機意識。從立法院長韓國瑜到即將訪美的台中市長盧秀燕，皆察覺相關氛圍，陸續透過不同管道，試圖校準國民黨對外釋出的戰略訊號。韓國瑜日前在國民黨立法實務研討會中以濕紙覆蓋口鼻使人窒息而亡的故事，示警國民黨團不要誤判以免四面楚歌；盧秀燕則藉與藍委春酒表達對阻擋軍購案的憂心，並盼透過3月訪美行程，向美方說明國民黨立場，化解雙方緊張關係。

事實上，美方壓力早在農曆年前就已浮上檯面。日前美國跨黨派參眾議員罕見聯名致函立法院，直接點名韓國瑜及國民黨主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌，對軍購條例久陷僵局表達嚴重關切，並直言若相關預算遭削弱，恐影響台灣對中國的威懾能力。此舉被視為美國國會對台灣內部政治運作發出的明確訊號。

在此背景下，韓國瑜與立法院副院長江啟臣趕在除夕當天發表聲明，明確表達會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境， 待春節假期結束，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，也相信在各政黨的努力下能看到進展。

除迅速回應美方要求之外，韓國瑜也在24日國民黨立法實務研討會中以「要把掩蓋在口鼻上的那張紙溶掉」提醒黨籍立委，若判斷失誤恐陷四面楚歌。

然而，即便國民黨不斷對外強調，他們支持國防預算，並沒有阻擋軍購，但過去數月在立法院程委會阻擋行政院版本，硬是不讓政院版付委，難免落人口實，甚至開始出現國民黨藉阻擋軍購案以換取「鄭習會」的揣測聲音，使藍營在國際及國內輿論上越發遭受質疑。

也正是在這樣的壓力下，盧秀燕透過昨晚夜宴藍委，特別談及軍購議題。據悉，多名藍委反映，近期基層選民、企業界甚至部分產業人士皆向他們詢問，為何國民黨持續阻擋國防相關預算，顯示焦慮已由外交層面向內部民意擴散，且加上相關聲音回報黨中央後未獲明確回應，且不管是智庫的版本或是黨團立場，許多立委都不清楚，因此部分立委轉而尋求即將訪美的盧秀燕協助，希望透過其對外溝通角色，向美方釐清國民黨並非「反美」或「削弱國防」。

知情人士指出，具國際關係背景的盧秀燕，長期關注台美互動，此次餐敘除蒐集立委意見外，更帶有「黨內調和」意味，部分藍委擔憂，若立院與黨中央之間缺乏有效溝通管道，恐使政策立場持續分裂，進一步放大外界誤判。因此，盧秀燕也被期待在3月訪美行程中，扮演對外說明角色，向美方傳達國民黨在國防與安全議題上的真正立場，降低疑美論持續發酵的風險。

該人士說明，盧秀燕對於軍購案的態度認為，國防預算不僅涉及民意接受度，更牽動台灣整體安全戰略，相關法案制定應納入專業軍事與戰略評估，而非單純政治攻防工具；一旦決策過程被外界視為封閉或政治算計，最終承受壓力的將不只是政黨，而是整體國家信任。

▼院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院24日舉行115年新春團拜，院長韓國瑜、副院長江啟臣及三黨立委出席，互道新年快樂。（圖／記者湯興漢攝）

