引台語詩作談228　鄭麗君：不斷還原真相才能保證不再發生

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

明天為228紀念日，行政院副院長鄭麗君今（27日）今在臉書引用作家曾美滿老師的詩作〈你的目睭有一面鏡〉，表示當自由民主成為日常，面對歷史傷痕，沉默不是選項。推動轉型正義是一場對抗遺忘的奮鬥，唯有不斷的還原真相，重新反省學習，才能「保證不再發生」，為民主立下人權基石，讓記憶的那面鏡，照亮大家共同的未來。

行政院副院長鄭麗君今在臉書談及228事件時，引用作家曾美滿老師的詩作〈你的目睭有一面鏡〉「時間定定將歷史拗彎，成做一面破碎刺鑿又缺角的鏡。阿爸目睭底彼面鏡，鑲佇烏色的228，不時熠著彩色的光影，照佇台灣、照佇嘉義，已經無雪的玉山」。

鄭麗君說，1947年2月28日228事件爆發，1948的12月10日聯合國通過了《世界人權宣言》，但隔年的台灣卻進入漫長的戒嚴統治與白色恐怖時期。1979年12月10日世界人權日發生美麗島事件，許多黨外民主運動人士被政府以叛亂犯的名義大規模逮捕，隔年的2月28日發生林宅血案。

「黑暗的歷史反覆重演，成為無數台灣人內心深處最深沉的傷痛。」鄭麗君表示，一代代台灣人仍不畏壓迫，即使深夜四處罩濛，依然踏過荊棘，前進再前進，找尋自由之路，迎向民主的天光。

鄭麗君說，當自由民主成為日常，面對歷史傷痕，沉默不是選項。推動轉型正義，正是一場對抗遺忘的奮鬥。因為，這不是他們的歷史，而是你我共同的歷史，唯有不斷的還原真相，重新反省學習，才能「保證不再發生」，為民主立下人權基石，讓記憶的那面鏡，照亮我們共同的未來，讓自由與公義的花蕊，在這片土地長久綻放。