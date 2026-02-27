　
地方 地方焦點

學生法治與自我保護加強　關山警開學首周進校園

▲關山警推打詐儀錶板、LINE防盜、拒毒與無照駕駛新制。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警推打詐儀錶板、LINE防盜、拒毒與無照駕駛新制。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局於2月23日開學後，主動及受邀前往轄內各級學校舉行校園安全宣導，結合當前高發犯罪態樣與交通新制，聚焦「打詐儀錶板運用」、「LINE帳號被盜防制」、「拒絕毒品」及「無照駕駛新制」等重點，透過實務案例說明與互動問答，加強學生法治觀念與自我保護能力。

關山分局指出，詐騙手法日新月異，警方積極推動「打詐儀錶板」資訊公開機制，讓民眾即時掌握常見詐騙類型、發生趨勢及高風險關鍵字，提升識詐能力。宣導中提醒學生與師長，網購詐騙、假投資、解除分期付款及假冒親友借錢等案件仍層出不窮，切勿輕信來路不明訊息或點擊不明連結，遇可疑情況應撥打165反詐騙專線或向警方查證。

針對近期常見的LINE帳號遭盜用問題，警方說明多半因民眾點擊假冒官方的釣魚連結，或將驗證碼提供給他人所致。一旦帳號被盜，不僅個資外洩，還可能被冒名向親友借錢。警方呼籲務必開啟兩步驟驗證功能，切勿將簡訊驗證碼告知他人，若發現帳號異常，應立即通知親友並向警方報案。

在防制毒品方面，警方提醒，新興毒品常偽裝成咖啡包、糖果或電子煙產品，外觀新潮卻暗藏危機。青少年若因好奇或同儕慫恿嘗試，可能觸犯《毒品危害防制條例》，不僅傷身更留下前科紀錄，影響未來升學與就業。宣導中強調「拒絕第一口」的重要性，建立正確觀念，遠離毒品誘惑。

此外，針對無照駕駛裁罰新制加重部分，警方也詳細說明相關規定。未取得駕照即騎乘機車或駕駛汽車，將面臨高額罰鍰；若肇事更須負擔民、刑事責任。車主若將車輛交由無照者駕駛，同樣會遭處罰。警方提醒學生切勿心存僥倖，以免因一時方便而付出沉重代價。

關山分局表示，校園安全需要警、校、家長共同合作，呼籲家長平時多關心子女上網情形與交友情況，培養正確法律觀念與風險辨識能力。警方也將持續深化入校宣導工作，透過多元方式傳遞最新治安與交通資訊，共同打造安全、安心的學習環境。

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

推動環境改善有成　台東榮獲第十三屆台灣景觀大獎雙獎

推動環境改善有成　台東榮獲第十三屆台灣景觀大獎雙獎

台東縣政府持續推動環境改善與公共空間再造工程成果亮眼，參與2025年第十三屆台灣景觀大獎傳來捷報，一舉榮獲兩項殊榮肯定。「台東新生廣場再造工程」榮獲文化與都市景觀類傑出獎，「台東縣台東森林公園景觀改造工程」摘下公園與公共開放空間類佳作。縣府表示，雙獎肯定代表台東在城市治理、自然解方與永續轉型實踐上的專業成果，獲得景觀專業領域高度認可。

阿北金針山賞花迷路　警2小時成功救搜

阿北金針山賞花迷路　警2小時成功救搜

感情低潮獨自遠行　大武警海濱公園尋獲失聯男子

感情低潮獨自遠行　大武警海濱公園尋獲失聯男子

青春初心守護路口　新豐暖警推著阿嬤走回家的路

青春初心守護路口　新豐暖警推著阿嬤走回家的路

台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

警察宣導台東

