港媒控劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　民進黨譴責：典型跨國鎮壓

記者杜冠霖／台北報導

親中國的香港媒體今（27日）報導稱，內政部長劉世芳的外甥在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦也表示，正在依法依規查處相關問題。對此，民進黨中國部回應，本案是典型的跨國鎮壓，予以嚴厲譴責，並且將全力配合行政部門的因應作為，保護國人的合法權益不受威脅。

香港《大公報》今日用一整版篇幅對劉世芳進行攻擊，主新聞標題為「『台獨』頑固分子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」，報導引述匿名來源指稱，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在中國分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司。

報導聲稱，江西、廣東、雲南三家公司分別接受中國累計近10萬元（人民幣，下同）、151萬元及1664萬元的發展投資補助與稅收優惠等，且顏文群於江西、廣東公司擔任董事長、董事，另於雲南公司擔任法定代表人。

對此，內政部政務次長兼發言人馬士元回應，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，嚴厲譴責此種以威嚇方式干預民主治理的行徑。

民進黨中國部則表示，本案是典型的跨國鎮壓，予以嚴厲譴責，並且將全力配合行政部門的因應作為，保護國人的合法權益不受威脅。另大公報就是中國在香港宣傳機器，長期配合執行這類侵害人權的行為，完全違反媒體公正報導、捍衛人權的基本職責。