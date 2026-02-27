阿北金針山賞花迷路！機車翻覆陷泥濘　太麻里警2小時成功救搜

▲太麻里警克服地形險阻即刻馳援。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近日，台東縣警察局大武分局太麻里分駐所接獲報案，指稱一名老翁於太麻里鄉金針山區車輛翻覆並迷途受困，急需警方協助。警方獲報後立即指派員警施為瀚前往處理。惟因老翁無法清楚說明確切位置，搜救過程一度陷入困難，員警在山區來回搜尋約2小時後，終於在人煙罕至的產業道路上順利尋獲該名老翁。

經了解，年約80歲的田姓老翁並非當地居民，新春連假最後一日，他獨自騎乘機車上山賞花，未料返程時因不熟悉路況迷失方向，不慎於產業道路翻覆，機車深陷泥濘動彈不得，人車均無法脫困。警方獲報後多次與報案人聯繫，但因老翁無法提供明確地標，所幸山區仍有行動電話訊號，警方遂與其互加LINE通訊軟體，透過分享定位功能取得座標，作為搜尋依據。

搜救期間，亦獲金針山青山農場蔡姓負責人熱心協助指引路線。警方循線深入偏僻山區道路，最終成功找到受困老翁，並合力將機車自泥濘中推離脫困。過程中巡邏車因山路崎嶇遭尖銳岩石劃破輪胎，仍未影響救援行動，順利完成任務。田姓老翁對警方積極搜尋與協助排除困境深表感激。

大武分局表示，警方與民眾站在同一陣線，守護生命財產安全責無旁貸。同時提醒民眾，前往山區賞花或旅遊前應妥善規劃行程路線，儘量結伴同行並留意自身安全；如遇緊急危難情事，請立即撥打110報案專線求助，警方將即時提供必要協助。