台東男心情不好「開跑車去看海」風景太美忘了回家　家人急報案

▲大武警海濱公園尋獲失聯男子。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近日，台東縣警察局大武分局大武派出所接獲緊急協尋通報，一名家住台中的費姓男子深夜離家後遲未返家，家屬多次聯繫未果，憂心其人身安全，遂報警請求協助。

警方獲報後高度重視，立即由副所長柯國輝率同警員古聖謙及吳鎮宇，在轄區內展開地毯式搜尋，並針對可能停留地點逐一清查。經積極尋找，終於於翌日上午10時許，在大武海濱公園內順利尋獲該名男子，任務圓滿達成。

經了解，費男近日因感情因素影響，情緒低落，遂獨自駕車外出散心。行經大武海濱公園時，被壯麗遼闊的海景吸引而停留欣賞，未察覺家屬已焦急萬分。警方到場後除耐心傾聽與關懷外，也細心確認其身體狀況，所幸並無異狀，隨即協助聯繫家屬報平安，讓家屬終於放下心中大石。

大武分局表示，人生難免遭遇挫折與低潮，若面臨感情問題或情緒困擾，切勿獨自承受，可主動向家人、親友尋求支持，亦可善用衛生福利部提供的1925安心專線及1995生命線等諮詢資源，由專業人員提供即時協助。警方也將持續秉持「視民如親」精神，守護民眾生命安全與身心健康。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995