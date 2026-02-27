快訊／伏擊醫美董座！23歲槍手11度變裝逃亡　檢聲押禁見獲准

▲開轟醫美董座槍手林于翔。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北市一家醫美診所21日大年初五進行開工團拜時，突遭23歲槍手林于翔闖入連開數槍，導致蕭姓負責人小腿遭貫穿，幸無生命危險。林嫌在犯案後多次變裝、製造斷點逃逸，最終於26日凌晨落腳阿里山民宿時遭警方逮捕。警方調查發現，林嫌16日就因持有槍彈遭遇另交保，未料5天後又取得其他槍枝犯案，逃亡路線顯然也經過精心策劃，北檢27日凌晨依殺人未遂等罪，有勾串滅證之虞，將林男聲押禁見，北院法官稍早審理後裁准。

警方調查，林于翔具有竹聯幫仁堂名仁會背景，16日才因持有槍彈遭諭令交保，未料林嫌獲釋後，先後前往永和、士林投宿旅館，並於21日當天前往該醫美診所犯下槍擊案。林嫌作案相當謹慎，整個過程都戴著鴨舌帽、口罩，過程中也11度變裝，先後以步行、叫車、搭高鐵等方式逃亡，並且每日變換落腳點，增加警方查緝難度。

專案小組為追捕林嫌，投入大量人力調閱監視器畫面，逐步拼湊出林嫌去向，並於26日凌晨掌握林嫌落腳阿里山一處民宿，立即召集警力破門逮人。警方調查，林嫌逃亡路線上都有衣物可供變裝，顯是經過精密策劃，且林對行兇動機與作案用槍彈下落都交代不清，檢方研判幕後恐有藏鏡人，決定提出聲押禁見；另同為竹聯幫仁堂背景的彭文德與林子博、吳浩源、石佳和4人分別交保15萬、30萬元，各限制出境出海並接受科技監控；林于翔父親與女友訊後請回。

北院表示，林于翔涉罪嫌包含重罪，且犯罪情節重大，嚴重影響社會治安，且案件仍有諸多疑點待檢察官進一步調查釐清，目前可能仍有共犯未到案，酌以通訊軟體、行動裝置發達，被告與其他可能之共犯聯繫、勾串甚易，又上開事項核與被告所涉本案犯行之犯罪事實認定、量刑因素等，均具有重要關聯性或影響，裁定林于翔羈押並禁止接見、通信。