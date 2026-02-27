　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青春初心守護路口　台東暖警推車護送阿嬤回家

▲新豐暖警推著阿嬤走回家的路。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲新豐暖警推著阿嬤走回家的路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前上午，台東縣成功鎮中華路與民權路口車流繁忙，一名騎乘電動代步車的阿嬤因電量耗盡，受困路中央動彈不得，現場險象環生。臺東縣警察局成功分局新豐派出所員警李彥緯、潘翊綸當時正執行交通整理勤務，第一時間發現異狀，立即上前協助，在車陣中守護長者安全，為街頭增添一抹暖意。

經了解，該名長者因代步車電量不足無法續行，加上年事已高、行動不便，無力將車輛推回住處，只能滯留路中。兩名員警迅速分工，一人指揮交通、提醒往來車輛減速慢行，確保現場安全；另一人則陪同阿嬤合力推動代步車，沿途細心護送返家，避免發生交通事故。

值得一提的是，李員與潘員皆為警專第42期畢業、甫分發至單位的新進警員，從警時間雖短，卻已將「為民服務」精神落實於日常勤務。阿嬤平安到家後頻頻致謝，對年輕員警的貼心與細心深表感動。

成功分局表示，新豐派出所同仁在維護交通秩序的同時，主動發掘潛在危險並即時排除安全隱患，不僅避免可能發生的事故，也讓民眾感受到警方的溫度與責任。青春警力承載前輩傳承的使命，持續以熱忱守護地方治安與交通安全，讓成功鎮的每一條回家路都更加安心平順。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／孫易磊退場　火腿6比1擴大領先
全台首例！　老牌科大併入暨大
快訊／中華隊得分了！　張育成、林安可連線助破蛋
被通知發票中獎！他下秒「接到銀行電話」...18萬飛了
《流星花園》大咖男星被目擊「酷澎當物流人員」　公司證實
快訊／炸裂大巨蛋　火腿3轟5比0領先
巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228連假悠遊台東不卡關　交通攻略一次看

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

成功商水友善校園週「反毒反黑反霸凌」　警校攜手守護青春

富岡警勤區經營發揮社區關懷功能　協助轉介弱勢資源

台南北門東隆宮360週年系列活動登場　「羽墨生香」水墨聯展飄藝香

學生法治與自我保護加強　關山警開學首周進校園

推動環境改善有成　台東榮獲第十三屆台灣景觀大獎雙獎

南消後甲消防分隊結合裕聖里提燈活動　宣導元宵居家用火安全

台南購物節登錄破70億！　黃偉哲再加碼8台智慧電車衝買氣

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

228連假悠遊台東不卡關　交通攻略一次看

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

成功商水友善校園週「反毒反黑反霸凌」　警校攜手守護青春

富岡警勤區經營發揮社區關懷功能　協助轉介弱勢資源

台南北門東隆宮360週年系列活動登場　「羽墨生香」水墨聯展飄藝香

學生法治與自我保護加強　關山警開學首周進校園

推動環境改善有成　台東榮獲第十三屆台灣景觀大獎雙獎

南消後甲消防分隊結合裕聖里提燈活動　宣導元宵居家用火安全

台南購物節登錄破70億！　黃偉哲再加碼8台智慧電車衝買氣

港媒爆劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被政治攻擊

228連假悠遊台東不卡關　交通攻略一次看

幫把脈還開藥！老中醫被踢爆無照行醫　付國庫10萬換緩刑

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

矽谷工程師宣布離開台灣！　辭職當歌手「燒光800萬積蓄」YTR嘟嘟人力挺

茶之魔手分店簡體字看板惹議　總公司急滅火：持續教育與調整

世界首座水平旋轉摩天輪！大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

中華隊對戰火腿鬥士湧28,996人近3戰新高！場邊驚見超大咖人物

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

成功商水友善校園週「反毒反黑反霸凌」　警校攜手守護青春

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛宣導住警器守護鄉親安全

更多熱門

相關新聞

台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

台東「珍愛家庭」圖文徵選3／2開跑

知本溼地大火狂燒61公頃　空勤灑水灌救

知本溼地大火狂燒61公頃　空勤灑水灌救

台東縣稅務局新春團拜　表揚績優地政士及志工

台東縣稅務局新春團拜　表揚績優地政士及志工

台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

台東縣府辦《冠軍之路》電影欣賞　共築棒球夢

台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務

台東縣環保局擴大偏鄉機車排氣巡檢服務

關鍵字：

警察為民服務台東

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面