青春初心守護路口　台東暖警推車護送阿嬤回家

▲新豐暖警推著阿嬤走回家的路。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前上午，台東縣成功鎮中華路與民權路口車流繁忙，一名騎乘電動代步車的阿嬤因電量耗盡，受困路中央動彈不得，現場險象環生。臺東縣警察局成功分局新豐派出所員警李彥緯、潘翊綸當時正執行交通整理勤務，第一時間發現異狀，立即上前協助，在車陣中守護長者安全，為街頭增添一抹暖意。

經了解，該名長者因代步車電量不足無法續行，加上年事已高、行動不便，無力將車輛推回住處，只能滯留路中。兩名員警迅速分工，一人指揮交通、提醒往來車輛減速慢行，確保現場安全；另一人則陪同阿嬤合力推動代步車，沿途細心護送返家，避免發生交通事故。

值得一提的是，李員與潘員皆為警專第42期畢業、甫分發至單位的新進警員，從警時間雖短，卻已將「為民服務」精神落實於日常勤務。阿嬤平安到家後頻頻致謝，對年輕員警的貼心與細心深表感動。

成功分局表示，新豐派出所同仁在維護交通秩序的同時，主動發掘潛在危險並即時排除安全隱患，不僅避免可能發生的事故，也讓民眾感受到警方的溫度與責任。青春警力承載前輩傳承的使命，持續以熱忱守護地方治安與交通安全，讓成功鎮的每一條回家路都更加安心平順。