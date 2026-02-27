撞人族是真的！在日21年台人曾「遭吐舌挑釁」：會做的只有日本人

▲日本東京澀谷十字路口。（圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名台灣媽媽近日帶著國小女兒前往東京澀谷知名十字路口打卡，遭到一名日本女子蓄意衝撞，當場狠摔在地，引起熱論。一名在日本居住21年的台灣人表示，撞人的人「絕對是日本人」，日本的撞人族，不分男女、不分年紀，一直都是存在的，他認為，因為日本人生活壓力太大，因此把不滿發洩在陌生人身上。

在日21年台人：撞人族確實存在



網友在Threads發文，「撞人族」並非近期才出現，而是早已存在多年，且不分年齡層、不分性別，自己也曾多次遇到類似情況，還有朋友的親戚在車站下樓梯時被撞，跌下樓梯送醫，「這絕對是日本人，不要再說是不是中國人什麼的。」

原PO猜測，可能因生活壓力太大，將不滿發洩在陌生人身上。他分享自身經驗，曾被撞過好幾次，如果當時很閒的話，會默默跟在對方旁邊，走到哪就跟到哪，一直無聲盯著，「是讓他知道我在跟的那種，每次對方都會被我跟到心虛，最後跟我道歉」。

曾遭撞人族挑釁吐舌



他透露，某次有位日本男子故意撞他，甚至吐舌挑釁，他當場抓住對方領口質問「你沒被打過嗎？」對方嚇得隨即連聲道歉。原PO認為，不應將責任完全歸咎於在斑馬線上玩耍的小女孩，「這些撞人族即使你正常走在路上，他們也是會來撞你的」。

最後，他強調，會做這種事的，還真的只有日本人，撞人族也是日本特有民族，連日本人都覺得頭痛，「那些對日本上濾鏡的台灣人，或是不分是非的愛國日人，別來跟我說不滿意可以回去之類的話」。