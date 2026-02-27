推動環境改善有成　台東榮獲第十三屆台灣景觀大獎雙獎

▲台東榮獲第十三屆台灣景觀大獎雙獎。（圖／studio millspace攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府持續推動環境改善與公共空間再造工程成果亮眼，參與2025年第十三屆台灣景觀大獎傳來捷報，一舉榮獲兩項殊榮肯定。「台東新生廣場再造工程」榮獲文化與都市景觀類傑出獎，「台東縣台東森林公園景觀改造工程」摘下公園與公共開放空間類佳作。縣府表示，雙獎肯定代表台東在城市治理、自然解方與永續轉型實踐上的專業成果，獲得景觀專業領域高度認可。

建設處指出，台灣景觀大獎由中華民國景觀學會主辦，旨在表揚對國家社會具貢獻之優良景觀作品，為國內景觀領域具指標性的專業獎項。

榮獲傑出獎的「台東新生廣場再造工程」，基地位於台東舊站前，為中山路串聯縣政府、寶町藝文中心與森林公園的都市軸線端點。設計以「打開過往封閉的新生公園，創造更多都市連結與開放性」為核心理念，重塑城市公共門戶意象。廣場延續舊火車站前圓形水池意象，打造直徑40公尺圓形廣場，並以透空棚架串聯騎樓與舊站入口，建立完整人行動線系統。鏡面水池與自然土丘環繞形成環形劇場空間，使廣場兼具日常休憩與大型活動聚合功能。透過空間開放與視線軸線重塑，讓城市歷史重新被看見，成為市民共享的「都市客廳」。

榮獲佳作的「台東森林公園景觀改善工程」，以「自然 × 永續 × 安全」為核心，推動森林公園2.0再生計畫。森林公園位於卑南溪南岸，屬飛砂防止兼風景保安林，是城市重要防風與生態屏障。縣府啟動核心區7.76公頃改善工程，重塑城市最大綠肺空間。

工程採「生態治理、生態管理、生態經營」策略，透過棲地修復、水文循環優化及低碳工法導入，使園區鳥類物種由28種提升至33種，原生魚類族群增加約20倍，新植喬木143株，年固碳效益達10.4公噸，並回收再利用塊石489顆，具體落實循環與減碳效益。

同時導入低衝擊開發（LID）概念，設置滲透鋪面與草溝系統，強化滯洪與氣候調適能力。森林探索區則以烏頭翁與紅嘴黑鵯為意象打造地景遊戲場，融合環境教育與自然體驗，營造兼具遊憩與生態學習功能的公共場域。

台東縣政府強調，「慢經濟」並非慢發展，而是尊重自然節奏、累積城市韌性的治理路徑。未來將持續以自然解方為核心工具，深化公共空間品質與生態治理，打造與自然共榮的永續城市典範。