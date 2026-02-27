　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

仲介9人赴中器官移植！大賺1466萬黑心錢　名醫認罪二審仍緩刑

▲陳堯俐 。（圖／翻攝醫院官網）

▲陳堯俐現在仍在多間醫院指導，二審仍獲得緩刑 。（圖／翻攝醫院官網）

記者許權毅／台中報導

台灣換肝名醫陳堯俐因為仲介9名病患到中國大陸換肝、換腎，賺得1466萬仲介費，被彰檢依《人體器官移植條例》起訴，一審獲得緩刑。檢方不服提起上訴，認為本案涉及「活摘器官」，不宜緩刑，但陳的律師認為，根本沒證據顯示器官來源是買賣，法官認同，駁回上訴，陳仍獲緩刑。

仲介器官移植多年　每人最高得花750萬

檢警調查，陳堯俐早在2008年到2012年間，就多次仲介患者到中國大陸進行移植，還有病患因手術失敗當場死亡，直到2015年，器官移植議題從行政罰改為刑事罰。陳仍在2016到2019年間在彰化基督教醫院器官移植中心擔任外科醫師時，仲介患者赴陸。

檢方追查，陳仲介病患到大陸進行器官移植，腎臟供體費約20萬人民幣（約80萬台幣）、肝臟供體費約35到40萬人民幣（140萬到160萬台幣），再包含機票、食宿、大陸醫師費用、護理人員費用、仲介費等等，總計需花300萬元至750萬元台幣不等。

9人前往移植　陳賺取千萬

陳堯俐仲介患者到往中國山東省青島大學附設醫院做移植手術，每位病患收取仲介費90萬元，並在病患進行手術時前往大陸，在手術室內進行指導。其中6名病患中，其中4人做肝臟移植，有3人皆不到2年就身亡，剩1名在手術近5年後過世。

另外3名病患前往大陸做器官移植，一名病患為了做肝臟移植，匯了1400多萬存款到林姓業務戶頭，其中746萬元都落入陳的口袋，患者卻在手術後，不到兩周便身亡。

一審給緩刑5年　支付500萬1466萬沒收

彰化地院認為，陳擔任醫師多年，於器官移植之領域，具有相當之知名度，卻謀私利，與醫藥業者跟護理師等人互為勾串，仲介急迫等待肝、腎臟移植的病患，前往大陸進行器官移植，並收取高額費用，陳共賺取1466萬元。

地院依陳堯俐犯9個共同仲介器官移植，違反人體器官移植條例，處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付500萬元。

檢方不服質疑「來源不明」　律師喊沒證據

檢方上訴二審指出，近年器官來源議題，除了被移植人有感染影響，更因「器官提供者」意願難以確保，有涉及活摘器官等重大侵害議題。本案足以影響台灣國際形象與衛生醫療交流，不宜宣告緩刑，應讓被告入監，才足以彰顯我國注重人性尊嚴之價值。

陳堯俐在台中高分院二審審理時說，接受原判決，但初衷是以病人安全為主，並非營利，知道做錯事了，現在在多家醫院做肝臟技術指導，希望給予緩刑，繼續在醫界貢獻。

陳堯俐的律師也強調，手術都是在大陸合格醫院所做，也是依照大陸醫療法進行，被告不是單純仲介，況且檢察官也沒有舉證這些器官是買賣而來，在台灣肝臟移植有很大困難，被告是不忍病患苦苦哀求，才透過仲介去大陸換肝，還特地請假陪同。

律師認為，請考量陳堯俐對醫學界貢獻良多，肝臟移植900多例有600至700例存活，且犯後態度良好，給予緩刑繼續在醫院指導。

高分院認同一審見解　駁回上訴

台中高分院說，本案被告均坦承犯行，並且繳回全數犯罪所得，經刑事追訴程序後，應知警惕而無再犯之虞，且陳堯俐繳納500萬金額之相當金額。

高分院認為，檢方主張之活摘器官疑慮，確實並無證據證明，亦無法證明有侵害生命法益或人性尊嚴，駁回檢方上訴，陳堯俐仍可緩刑。

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／孫易磊退場　火腿6比1擴大領先
全台首例！　老牌科大併入暨大
快訊／中華隊得分了！　張育成、林安可連線助破蛋
被通知發票中獎！他下秒「接到銀行電話」...18萬飛了
《流星花園》大咖男星被目擊「酷澎當物流人員」　公司證實
快訊／炸裂大巨蛋　火腿3轟5比0領先
巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看

