裝潢師傅熊抱女屋主「下體猛頂又襲胸」還追上樓　慘被判刑7月

▲裝潢師傅幫女屋主協助裝潢，趁獨處時熊抱腰部，還用下體頂她腰部。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓裝潢師傅於2024年12月在幫一名女屋主協助裝潢事宜，趁2人獨處時藉機熊抱腰部，還以下體頂住對方腰部，女子猛力掙脫後，黃再度以左手抓捏其胸部強制摟抱腰部強制猥褻得逞，女子不甘受辱報警提告；桃園地院審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案仍可上訴。

檢警調查，黃姓男子從事裝潢，2024年12月6日下午4時許，至女子住處協助裝潢事宜時，卻趁2人獨處時，自女子後方熊抱腰部，還以下體頂住腰部，女子嚇了一跳掙脫後，黃男再以左手抓捏其胸部，女子逃往1樓，黃男仍刻意追上再自後方摟住其腰部，以此方式強制猥褻得逞，女子事後不甘受辱報警提告；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告黃男坦承犯行不諱，被告辯護人雖為其請求法官給予緩刑之宣告，法官審酌被告與告訴人迄未達成和解或調解，認為若未令被告受適當刑罰，難期收預防、矯正之效；法官參酌被告犯罪情節、犯後態度及考量告訴人之意見，認無暫不執行為適當之情形，故不予緩刑。審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。