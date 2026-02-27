　
社會 社會焦點 保障人權

裝潢師傅熊抱女屋主「下體猛頂又襲胸」還追上樓　慘被判刑7月

▲桃園市黃姓裝潢師傅於2024年12月，在龍潭區住處幫女屋主協助裝潢，2人獨處時趁機熊抱腰部，以下體頂住腰部與抓捏胸部強制猥褻得逞。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲裝潢師傅幫女屋主協助裝潢，趁獨處時熊抱腰部，還用下體頂她腰部。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓裝潢師傅於2024年12月在幫一名女屋主協助裝潢事宜，趁2人獨處時藉機熊抱腰部，還以下體頂住對方腰部，女子猛力掙脫後，黃再度以左手抓捏其胸部強制摟抱腰部強制猥褻得逞，女子不甘受辱報警提告；桃園地院審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案仍可上訴。

檢警調查，黃姓男子從事裝潢，2024年12月6日下午4時許，至女子住處協助裝潢事宜時，卻趁2人獨處時，自女子後方熊抱腰部，還以下體頂住腰部，女子嚇了一跳掙脫後，黃男再以左手抓捏其胸部，女子逃往1樓，黃男仍刻意追上再自後方摟住其腰部，以此方式強制猥褻得逞，女子事後不甘受辱報警提告；桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告黃男坦承犯行不諱，被告辯護人雖為其請求法官給予緩刑之宣告，法官審酌被告與告訴人迄未達成和解或調解，認為若未令被告受適當刑罰，難期收預防、矯正之效；法官參酌被告犯罪情節、犯後態度及考量告訴人之意見，認無暫不執行為適當之情形，故不予緩刑。審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑7月，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
拒絕性騷擾，請撥打110、113。

快速道路61線匝道口車禍！阿北騎自行車被撞飛　送醫不治慘死

快訊／桃園行人過平交道遭自強號撞亡　頭骨變形，腦組織外溢

降雨偏少！一期稻作需求量大　石門、寶二水庫深夜人造雨

02/25 全台詐欺最新數據

322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／孫易磊退場　火腿6比1擴大領先
全台首例！　老牌科大併入暨大
快訊／中華隊得分了！　張育成、林安可連線助破蛋
被通知發票中獎！他下秒「接到銀行電話」...18萬飛了
《流星花園》大咖男星被目擊「酷澎當物流人員」　公司證實
快訊／炸裂大巨蛋　火腿3轟5比0領先
巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看

幫把脈還開藥！老中醫被踢爆無照行醫　付國庫10萬換緩刑

阿北金針山賞花迷路！機車翻覆陷泥濘　太麻里警2小時成功救搜

埔里森林大火延燒13天！老天下雨幫滅火　焚燒逾40公頃

台東男心情不好「開跑車去看海」風景太美忘了回家　家人急報案

仲介9人赴中器官移植！大賺1466萬黑心錢　名醫認罪二審仍緩刑

裝潢師傅熊抱女屋主「下體猛頂又襲胸」還追上樓　慘被判刑7月

偷看同事年終獎金！貴族世家員工下載檔案破解又外洩　遭法院判刑

國道1號南向台南系統「3車追撞」！車尾變形爛毀　2人送醫

調查官扮快遞！運毒男「剛簽完名」就被逮　法官重判7年

撞人全身骨折亡！貨車駕駛賠償完畢仍沒緩刑　原來是還在假釋中

駕車遇臨檢竟衝撞警車被壓制　失聯移工判6月

越南籍陳姓移工去年12月駕車行經楊梅區新農街涵洞，未料遇上警方設置酒駕臨檢站，陳擔心逃逸移工身分被查獲，竟故意衝撞警車導致損毀，但仍遭員警壓制查獲送辦，桃園地檢署偵結依妨害公務罪嫌起訴；桃園地院審結依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處有期徒刑6月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，陳姓移工目前在移民署北區事務大隊台北收容所收容中。

公車癡漢猥褻少女　二審改判3年2月

桃園色叔叔猥褻姪女　法院判決出爐

衰男借電話被誤當賊　逆轉獲無罪

遭強抱碰臀美女里長洪佳君報案　警逮色狼

