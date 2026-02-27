70kg→45kg！櫻花妹「逆襲成校花」　甩肉25kg驚人對比照曝

▲Nako花了5年努力瘦身，成功「換臉」。（圖／翻攝自IG／nakodayon）



記者王佩翊／編譯

日本一名身形圓潤的女高中生，因為被人稱讚「瘦下來一定像土屋太鳳」，下定決心展開瘦身大作戰。她花了5年時間，從破70公斤的體重狠甩25公斤肥肉，蛻變成45公斤的清瘦美女，甚至因此拿下大學選美后冠，而前後對比照也引發網路熱議，吸引超過2464萬人次點閱朝聖。不過她自己也笑稱，雖然瘦下來了，但一點也不像土屋太鳳。

在Instagram上擁有10萬粉絲的Nako曾一舉奪下筑波大學校花寶座，取得2022年筑波大學選美后冠，2023年更在全國大學生選美賽事中拿下亞軍殊榮，目前已是社群平台上小有名氣的美妝部落客。

▲▼Nako公開瘦身前後的對比照。（圖／翻攝自IG／nakodayon）



Nako從不諱言自己曾經是棉花糖女孩，更大方公開自己過往超過70公斤時的圓潤照片，並分享減重歷程與方法。Nako透露，高中時期體重一度飆破70公斤，臉蛋和身材都肉肉的，但她五官清秀、眼神明亮有神，因此當時有人看出她的潛力，鼓勵她「瘦下來會像女星土屋太鳳」，這句話成為她減肥的最大動力。

Nako靠著嚴格控制飲食、規律運動加上勤做按摩，歷經5年苦戰終於成功減重25公斤。她坦言，雖然瘦身過程非常辛苦，但瘦下來後五官也變得更加立體，只不過自己並不像土屋太鳳，反而留著短髮走出個人風格。

Nako如今也在網路上分享小臉按摩的方法，並號稱可以達到整容級的效果。網友們看到Nako的前後對比照片紛紛驚呼連連，並留言表示，「不會吧，根本判若兩人」、「超正，努力真的有回報」、「太強了吧」、「臉上的痣變多了，完全看不出是同一個人」、「不管胖瘦都很漂亮」。