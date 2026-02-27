　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

70kg→45kg！櫻花妹「逆襲成校花」　甩肉25kg驚人對比照曝

▲▼「妳瘦了會像土屋太鳳」　她狠甩肉25kg！網見照片暴動。（圖／翻攝自IG／nakodayon）

▲Nako花了5年努力瘦身，成功「換臉」。（圖／翻攝自IG／nakodayon）

記者王佩翊／編譯

日本一名身形圓潤的女高中生，因為被人稱讚「瘦下來一定像土屋太鳳」，下定決心展開瘦身大作戰。她花了5年時間，從破70公斤的體重狠甩25公斤肥肉，蛻變成45公斤的清瘦美女，甚至因此拿下大學選美后冠，而前後對比照也引發網路熱議，吸引超過2464萬人次點閱朝聖。不過她自己也笑稱，雖然瘦下來了，但一點也不像土屋太鳳。

在Instagram上擁有10萬粉絲的Nako曾一舉奪下筑波大學校花寶座，取得2022年筑波大學選美后冠，2023年更在全國大學生選美賽事中拿下亞軍殊榮，目前已是社群平台上小有名氣的美妝部落客。

▲▼「妳瘦了會像土屋太鳳」　她狠甩肉25kg！網見照片暴動。（圖／翻攝自IG／nakodayon）

▲▼Nako公開瘦身前後的對比照。（圖／翻攝自IG／nakodayon）

▲▼「妳瘦了會像土屋太鳳」　她狠甩肉25kg！網見照片暴動。（圖／翻攝自IG／nakodayon）

Nako從不諱言自己曾經是棉花糖女孩，更大方公開自己過往超過70公斤時的圓潤照片，並分享減重歷程與方法。Nako透露，高中時期體重一度飆破70公斤，臉蛋和身材都肉肉的，但她五官清秀、眼神明亮有神，因此當時有人看出她的潛力，鼓勵她「瘦下來會像女星土屋太鳳」，這句話成為她減肥的最大動力。

Nako靠著嚴格控制飲食、規律運動加上勤做按摩，歷經5年苦戰終於成功減重25公斤。她坦言，雖然瘦身過程非常辛苦，但瘦下來後五官也變得更加立體，只不過自己並不像土屋太鳳，反而留著短髮走出個人風格。

Nako如今也在網路上分享小臉按摩的方法，並號稱可以達到整容級的效果。網友們看到Nako的前後對比照片紛紛驚呼連連，並留言表示，「不會吧，根本判若兩人」、「超正，努力真的有回報」、「太強了吧」、「臉上的痣變多了，完全看不出是同一個人」、「不管胖瘦都很漂亮」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／孫易磊退場　火腿6比1擴大領先
全台首例！　老牌科大併入暨大
快訊／中華隊得分了！　張育成、林安可連線助破蛋
被通知發票中獎！他下秒「接到銀行電話」...18萬飛了
《流星花園》大咖男星被目擊「酷澎當物流人員」　公司證實
快訊／炸裂大巨蛋　火腿3轟5比0領先
巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

70kg→45kg！櫻花妹「逆襲成校花」　甩肉25kg驚人對比照曝

首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演　日媒捕捉「共艦尾隨」

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底　合夥2男遠端引爆

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看　465戰機輾壓塔利班

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

南韓有望解禁Google Maps！國土部點頭了　配套條件曝光

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

花400元躺棺材半小時！東京推「棺材冥想」　體驗者：更想活下去

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

70kg→45kg！櫻花妹「逆襲成校花」　甩肉25kg驚人對比照曝

首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演　日媒捕捉「共艦尾隨」

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底　合夥2男遠端引爆

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看　465戰機輾壓塔利班

男嬰「懸掛10F窗邊」墜落畫面曝光　路人外套接住救他一命

南韓有望解禁Google Maps！國土部點頭了　配套條件曝光

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

花400元躺棺材半小時！東京推「棺材冥想」　體驗者：更想活下去

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

港媒爆劉世芳外甥在中國「賺紅錢」　李貞秀：人民依法工作不應被政治攻擊

228連假悠遊台東不卡關　交通攻略一次看

幫把脈還開藥！老中醫被踢爆無照行醫　付國庫10萬換緩刑

池上元宵祈福擔飯繞境　關山警全力規劃交通與治安維護

矽谷工程師宣布離開台灣！　辭職當歌手「燒光800萬積蓄」YTR嘟嘟人力挺

茶之魔手分店簡體字看板惹議　總公司急滅火：持續教育與調整

世界首座水平旋轉摩天輪！大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

中華隊對戰火腿鬥士湧28,996人近3戰新高！場邊驚見超大咖人物

成功分局因應228連假　加強交通疏導與執法守護用路安全

成功商水友善校園週「反毒反黑反霸凌」　警校攜手守護青春

【貼心寶寶】湘荷妹妹見阿婆沒有櫻桃　秒分享自己碗裡的！

國際熱門新聞

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

阿富汗奪15哨所　巴基斯坦宣布：全面開戰

輝達創去年春季來最大跌幅　拖累標普那指收低

臥推失手190kg槓鈴直接砸胸　驚悚瞬間曝

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」

年薪65億留不住！從蘋果跳槽Meta　他又被「神秘價碼」挖到OpenAI

輝達「最強晶片」規格曝　台積電A16助攻

敘利亞營區遭棄守　2萬ISIS家屬集體失蹤

關稅退費戰開打　1800間企業提告

巴基斯坦、阿富汗開戰！兩國軍力對比一次看

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

希拉蕊自稱「完全不認識」淫魔富豪

更多熱門

相關新聞

南韓有望解禁Google Maps！

南韓有望解禁Google Maps！

南韓政府27日宣布，將有條件開放Google將南韓的高精度地圖資料移轉至其海外數據中心，但前提是必須提出相應的安全配套措施，這項決定為Google在南韓的地圖服務發展開啟重大轉機。

高市早苗：皇位應由「男系男子」繼承！

高市早苗：皇位應由「男系男子」繼承！

24歲澳女「1年甩肉20公斤」！1妙招曝光

24歲澳女「1年甩肉20公斤」！1妙招曝光

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

5個燃脂加速祕訣打破減肥停滯

5個燃脂加速祕訣打破減肥停滯

關鍵字：

減重選美瘦身土屋太鳳大學生日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

快訊／少女時代Tiffany登記結婚！

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面