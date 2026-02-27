花蓮瑞穗拔蘿蔔體驗食農教育　田間驗採收樂趣

▲深化食農教育拉近民眾與土地的距離，花蓮縣府攜手瑞穗鄉農會辦理「拔蘿蔔田間體驗活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為深化食農教育推廣、拉近民眾與土地的距離，花蓮縣政府攜手瑞穗鄉農會辦理「拔蘿蔔田間體驗活動」，邀請親子家庭、學校團體及社區民眾走入瑞穗鄉農田，親手體驗採收當季新鮮蘿蔔的樂趣。透過實際參與農事過程，讓民眾了解農作物從播種到收成的辛勞，也在與土地接觸的過程中，留下難得的生活記憶。

▲▼邀請親子家庭、學校團體及社區民眾走入農田，親手體驗採收當季新鮮蘿蔔的樂趣。

本次活動以「親手拔、現場洗、帶回家」為特色，大人小孩一起走進田間，將一根根蘿蔔從鬆軟的泥土中拔起，洗去泥土後露出潔白的模樣，讓人感受到最單純的收穫喜悅。許多家長表示，讓孩子走入田間、親手採收農作，不僅玩得開心，也更懂得珍惜食物，這樣的體驗比課堂學習更深刻。

花蓮縣長徐榛蔚表示，食農教育最重要的是讓民眾願意走進土地、認識農業。當親手拔起一根蘿蔔，才能體會一份收穫背後需要多少時間與心力，也更能理解農民的辛勞。透過一次次走入產地的機會，讓生產者與消費者之間建立更深的連結，這也是花蓮農業持續發展的重要基礎。

徐榛蔚說，透過田間體驗活動，讓更多人有機會親近土地、認識花蓮農業。每一次走入產地，都是對農民最直接的支持，也是讓土地持續被珍惜的開始。未來縣府也將持續與各農會合作，推動多元食農教育與農業體驗活動，讓更多民眾看見花蓮農業的價值與土地的溫度。

