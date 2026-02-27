花蓮北中南區同步WBC直播派對　全台首創Q幣應援集氣

▲直播派對轉播預賽共4場，讓球迷不漏接每一場關鍵賽事，一起為中華隊加油喝采。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

世界棒球經典賽（WBC）再掀全民棒球熱潮，花蓮縣政府特別規劃「花蓮縣棒球賽事直播派對」，結合全台首創「花蓮好Q數位幣」互動任務，於北區（花蓮市東大門夜市共融廣場）、中區（光復鄉公所前）及南區（玉里鎮藝文中心）三地同步直播，邀請縣民朋友就近集結、共同為中華隊熱血應援。

本次直播派對轉播預賽共4場，分別為3月5日中華對澳洲（11:00開賽）、3月6日中華對日本（18:00開賽）、3月7日中華對捷克（11:00開賽）及3月8日中華對南韓（11:00開賽），讓球迷不漏接每一場關鍵賽事，一起為中華隊加油喝采。

全台首創！依中華隊表現發送「花蓮好Q數位幣Q幣」 越打越精彩、Q幣越加碼！為讓應援更有趣，活動最大亮點為花蓮縣北、中、南區推出全台首創「依中華隊表現發Q幣」互動任務，鎖定場次一（3月6日18:00，台灣vs日本）及場次二（3月8日11:00，台灣vs韓國）。民眾參與即時互動，跟著中華隊安打全壘打吼一波，即可集氣秒領獎勵：每場次中華隊全壘打5萬元Q幣、安打1萬元Q幣、中場3萬元Q幣、獲勝10萬元Q幣，超刺激！

為提升觀賽臨場感與參與度，除戶外即時轉播外，還規劃摸彩（最大獎Apple平板）及餐飲兌換活動。北區中午時段設市集、晚間串聯東大門夜市提供小吃兌換；中區及南區中午、晚間均供應點心及飲料，讓民眾邊觀賽應援、邊享在地美食（數量有限，兌完為止）。

現場另有應援小物加油棒發放，以及「棒球9宮格」及「樂樂打擊」親子互動體驗，完成闖關後依現場規則兌換宣導品或應援小物（數量有限，送完為止）。歡迎民眾及早到場，踴躍參與，一同「看球賽、享美食、一起應援」！

縣長徐榛蔚表示：「棒球運動深受國人喜愛，WBC賽事更具凝聚人心的力量。縣府透過北、中、南三區同步直播派對及東大門夜市的互動任務，讓不同地區民眾都能就近參與，共同感受賽事張力與城市熱情，也展現花蓮持續帶動運動風氣、凝聚城市向心力的用心。」

