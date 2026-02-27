首度！美日菲在巴士海峽聯合軍演　日媒捕捉「共艦尾隨」

▲美國、日本與菲律賓本周舉行海上聯合軍演。（圖／翻攝自X／Armed Forces of the Philippines）

記者詹雅婷／綜合報導

美國、日本與菲律賓本周舉行海上聯合軍演，期間首度在台灣周邊的巴士海峽進行訓練，也是聯合演習第一次擴展至南海以外地區。演習期間，日媒捕捉到尾隨航行的共艦蹤影，中國大陸解放軍南部戰區表示，中方將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

▲這場聯合軍演自23日至26日舉行，24日演習地點就位在台灣與菲律賓之間的巴士海峽附近海域。（圖／翻攝自X／Armed Forces of the Philippines）

路透、共同社、香港01等報導，這場聯合軍演自23日至26日舉行，24日演習地點就位在台灣與菲律賓之間的巴士海峽附近海域。菲律賓軍方27日表示，這次的軍演旨在強化盟國之間的軍事合作，演習內容包括海上補給、聯合空中巡邏、通訊檢查等。

菲律賓派出飛彈巡防艦魯納號（BRP Antonio Luna）、直升機與戰鬥機，日本海上自衛隊出動P-3C巡邏機，美國則派出飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）及一架P-8A偵察機。日本政府相關人士介紹，這是自衛隊首度派遣飛機參加與菲律賓的海上協同活動。

LOOK | Building on earlier engagements this month, the Armed Forces of the Philippines (AFP), with the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) and the United States Indo-Pacific Command (INDOPACOM), conducted the 15th Multilateral Maritime Cooperative Activity (MMCA) from 20 to… pic.twitter.com/ePcXLBW8Rk — Armed Forces of the Philippines (@TeamAFP) February 27, 2026

演訓期間，日本新聞網（JNN）拍攝到共軍船艦尾隨，菲律賓媒體GMA也指出，在多邊海上合作行動期間，解放軍軍艦多次出現在菲律賓與美國艦艇附近。

針對美日菲的聯合軍演，中國解放軍南部戰區27日表示，南部戰區海軍在南海海域進行例行巡航，菲律賓拉攏域外國家組織所謂的聯合巡航，攪局南海，破壞地區和平穩定，「戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定」。

▼菲媒指出，解放軍軍艦多次出現在菲律賓與美國艦艇附近。（圖／翻攝自X／Armed Forces of the Philippines）